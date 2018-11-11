№88738 Ukr-geol. Геология участка под ключ

By  | 11.11.2018 | Filed under: Акценти
Акценти/

Изучение геологии участка – важнейшая стадия проектирования и строительства, которая не может быть игнорирована, если Вашей целью является надежное и долговечное строение! С компанией «Укргеолсервис» возможно выполнение полного комплекса описываемых работ.
Преимущества обращения к специалистам Укргеолсервис:
• Мы используем только самое точное и современное оборудование для изучения геологии участка!
• Квалификация и опыт наших инженеров позволяет работать с любыми строительными объектами, не зависимо от площади и назначения!
• Мы располагаем собственными лабораториями для анализа отобранных образцов, что гарантирует дополнительную точность изысканий!
• Мы изучим геологию Вашего участка и предоставим высокоточные данные максимально быстро и по оптимальной в Украине цене!
Что входит в состав работ по изучению геологии участка в исполнении наших инженеров? Какова ориентировочная стоимость работ? Для уточнения этих и других деталей звоните: (066)360-8242, (096)779-4686. Сайт компании: http://ukr-geol.com.ua.

Також читайте

ID: 88738
URL:
HTML Link:
bbCode:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • №88066 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    24.10.2018 | 11:56

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви