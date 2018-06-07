Українські міста вивчатимуть досвід містобудування в Німеччині

З 13 по 16 червня 2018 року фахівці й депутати міських рад зі Львова, Чернівців, Вінниці, Житомира, Києва та Полтави, депутати Верховної Ради та представники Кабінету Міністрів України відвідають міста Потсдам і Берлін (Німеччина) з метою обміну досвідом.

Особливий інтерес для українських гостей становлять процеси, стандарти та підходи, які застосовують німецькі колеги. Відповідно до принципів Лейпцизької хартії сталого європейського міста з 2016 року в Україні також почалося впровадження процесів інтегрованого планування міст. Управління процесами міського розвитку, що до цього часу здійснювалося централізовано, наразі зазнає реформування та передається у повноваження міст і громад у контексті децентралізації та посилення місцевого самоврядування. «Прямий обмін досвідом між фахівцями німецьких та українських міст має надзвичайне значення, і жодні заходи не порівняються з цим у своїй ефективності» – зазначає Матіас Брандт, який координує делегацію з України від імені німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

У рамках чотириденної навчальної поїздки 25 українських фахівців познайомляться з роботою колег з Комітету з питань будівництва, житла, міського розвитку та громад Бундестаґу ФРН, досвідом запровадження концепцій інтегрованого розвитку, організацією партисипативного бюджету, послуг кадастрової служби, завданнями німецьких комунальних органів, відповідальних за будівництво й будівельний нагляд, а також розглянуть питання регулювання містобудування на законодавчому та адміністративному рівні. Однією з тем для обговорення стане налагодження співпраці між Україною та Німеччиною на рівні профільних комітетів парламентів обох країн з метою вдосконалення українського законодавства в галузі міського розвитку. Важливе значення мають також аспекти міжпартійного регулювання міського розвитку в частині визначення довгострокових пріоритетів.

Довідка: Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. У ньому беруть участь Львів, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава та Подільський район Києва. Уряд Німеччини фінансує проект у розмірі 7,25 млн євро, Уряд Швейцарії надає 1,85 млн євро.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами співпраці Німеччини з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім цього, у рамках співпраці з Німеччиною здійснюється підтримка у подоланні кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.

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