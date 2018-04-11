Українці мають можливість детальніше довідатися про трагедію Ходжали

Голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов в кінці минулого тижня провів зустріч з авторкою книги «Ходжали: розповідають свідки», поетесою і публіцисткою Ірадою Алілі. Про це інформує наше власне джерело. В ході зустрічі були заторкнуті різні питання, зокрема і щодо діяльності МА «Азербайджан-Україна» у справі збереження та поширення історичної правди про трагедію Ходжали.

Нагадаємо, що Ходжалинська трагедія мала місце під час конфлікту за Нагірний Карабах між Азербайджаном та Вірменією у 1992 році, після розвалу СРСР. У місті Ходжали в ніч з 25 на 26 лютого 1992 року відбулася кривава різанина мирного азербайджанського населення вірменськими збройними формуваннями. Ця трагедія вважається найжорстокішою і найкривавішою подією Карабаської війни. В ній також чітко прослідковується московський слід.

За офіційними даними азербайджанської влади, в результаті Ходжалинської трагедії загинуло 613 людей, з них 63 дітей, 106 жінок, 70 чоловіків похилого віку. 8 родин знищено цілком, 25 дітей втратили обох батьків, 130 дітей втратили одного з батьків. Поранено 487 осіб, з них 76 дітей. Побували у заручниках 1275 осіб, зникло без вісти 150 осіб.

Ірада Алілі передала Ельмару Мамедову книги про трагедію Ходжали для розповсюдження їх в бібліотеках міст України. Книга видана чотирма мовами (англійською, азербайджанською, турецькою та російською). Ельмар Мамедов висловив надію, що вийде і український переклад книги «Ходжали: розповідають свідки». Такою Ельмар Мамедов запевнив, що книгу про трагедію Ходжали він обов’язково передасть у всі бібліотеки курортного Трускавця

До речі, у Трускавці минулого року було відкрито фотовиставку про трагедію Ходжали.

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