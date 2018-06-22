Українці отримують більше якісних та доступних ліків

Уряд впроваджує медичну реформу, щоб кожна людина мала можливість отримати якісну і доступну медичну допомогу. Вжито низку заходів для покращення забезпеченості українців ліками. Зокрема, з 2015 року закупівлі ліків відбуваються через міжнародні організації, що дозволило подолати корупцію та закупити більше якісних ліків, збільшено бюджетне фінансування закупівель ліків до 5,9 млрд грн., запущено програму «Доступні ліки», за якою люди отримують необхідні препарати безоплатно.

Закупівлі ліків без корупційних схем

Перехід на закупівлі ліків через міжнародні організації дозволив прибрати корупційні схеми з закупівель. В результаті вже за перший рік роботи за цією системою було зекономлено 620 млн грн. бюджетних коштів (порівняно з 2014 роком), на які придбали додаткову кількість ліків та вакцин. Кількість додатково закуплених ліків на заощаджені кошти по деяким програмам сягає 70%. Окрім того, понад 70% ліків закуповуються міжнародними організаціями безпосередньо у виробників, що дозволяє отримати якісні ліки за ринковими цінами.

Наприклад, вакцина від поліомієліту «Імовакс» того ж самого виробника, в якого раніше закуповувало МОЗ, була закуплена ЮНІСЕФ у 8 разів дешевше напряму у виробника. У 2014 році МОЗ закупило 12 554 дози цієї вакцини у дистриб’ютора за ціною $7,35, а у 2016 році ЮНІСЕФ купив в 11 разів більшу кількість доз – 143 800 доз за ціною $0,89. Препарат для лікування раку крові «Нілотиніб» у 2014 році був закуплений у кількості близько 37,5 тисяч таблеток, а минулого року закупили в шість разів більше – понад 230 тисяч. Це дає можливість допомогти значно більшій кількості пацієнтів.

Цього року повністю вдалось задовольнити потреби лікарень за 12 програмами, серед яких тести ВІЛ, низки препаратів для лікування дитячої онкології, половина препаратів для дитячого діалізу, медикаменти для дітей, хворих на нанізм, онкореагенти, донорство крові, дитячий церебральний параліч, ліки для трансплантації.

Вперше за 7 років країна повністю забезпечена вакцинами

Закупівлі ліків через міжнародні організації дозволили стабілізувати постачання вакцин і вперше за сім останніх років всі вакцини, необхідні відповідно до національного календаря щеплень, є в наявності. Це надійні вакцини, якість яких підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Окрім того, буде створено буферний 25% запас вакцин, а самі вакцини почнемо замовляти на три роки наперед, що дозволить уникнути перебоїв з їх постачанням у майбутньому.

Урядовою програмою «Доступні ліки» користуються мільйони українців

Мільйони українців, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу, вже понад рік отримують життєво необхідні ліки безкоштовно, або з незначною доплатою за програмою «Доступні ліки». Це 239 препаратів, 47 з яких є повністю безоплатними. В результаті за рік роботи програми на 4,2% знизилась кількість викликів швидкої допомоги за підозрою на інсульт чи інфаркт, майже на 6% – кількість викликів швидкої для людей з приступами бронхіальної астми, чисельність пацієнтів з нормалізованим цукром у крові при діабеті ІІ типу зросла на 7%. З наступного року програму буде розширено новими ліками.

Лікарні забезпечені безоплатними ліками за Національним переліком

Держава гарантує кожній людині під час лікування на стаціонарі безоплатні ліки згідно Національного переліку. Це 427 препаратів, які людина має отримувати безкоштовно, коли потрапляє до лікарні. МОЗ запустив мобільний додаток «Ліки Контроль», який дає можливість пацієнту перевірити, чи входять ліки, які йому потрібні, до переліку безоплатних. В лікарні не мають права вимагати від пацієнта купити їх за власний кошт.

Проведено аудит потреби в ліках та їх наявності в лікарнях

Цього року вперше в країні був проведений аудит потреб у ліках за новим алгоритмом. Потреба в лікарських засобах і медичних виробах була оцінена з урахуванням наявних залишків на місцях та очікуваних поставок.

В результаті з’ясувалось, що станом на початок червня у закладах охорони здоров’я у наявності є залишки ліків на суму 2,9 млрд грн., що навіть більше суми коштів, виділених на закупівлю ліків з бюджету у 2015 році, або майже 76% коштів на ліки в бюджеті-2016. За деякими програмами (наприклад, туберкульоз) залишки ліків в лікарнях та очікувані поставки виявились настільки великими, що потреби в закупівлях просто немає.

Внаслідок проведеного аудиту, вивільнені кошти було спрямовано на закупівлю ліків за іншими програмами. А постачання низки препаратів, які є в достатній кількості у лікарнях, відтерміновано, щоб уникнути їх псування.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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