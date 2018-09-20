Українці з Польщі заспівають у Трускавці лемківські співанки

Наступної п’ятниці, 28 вересня, в ресторані «Оскар» відбудеться концерт, організований головою Сяноцького відділення українців у Польщі Маріанною Ярою. Пані Маріанна Яра неодноразово виступала організатором та виконавцем ряду мистецьких проектів у Трускавці – як автентичної лемківської співанки, так і театрального мистецтва в рамках театру «PARRA» (режисер Ґражина Казновська). Два роки тому, а саме в травні 2016 р., Маріанна Яра презентувала в «Оскарі», а також на центральній сцені міста-курорту «Лемківські вечорниці» з села Мокре біля Сянока.

Цьогоріч Маріанна Яра спільно з фольклорним колективом з Польщі завітає до Трускавця з цілком новою концертною програмою, повідомив директор готелю-ресторану «Оскар» Олег Блажівський. Початок концерту – о 19.00.

Також читайте