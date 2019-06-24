Українці заслуговують на чесну платіжку!

Нещодавно на засіданні Уряду Володимира Гройсмана на обговоренні була вартість комунальних платежів.

Якісні послуги та справедлива плата за них – важлива складова успішного суспільства із сильним середнім класом.

У лютому цього року Кабінет Міністрів України звернув увагу на те, що громадянам за наявності лічильників газу приходять платіжки із застосуванням коефіцієнтів приведення до стандартних умов. Це суттєво збільшувало вартість газу та стало причиною нарахування заборгованості за попередні періоди.

Було ініційовано звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І вже в квітні платіжки із застосуванням коефіцієнтів перестали надходити громадянам.

Однак невирішеною залишається проблема високих тарифів на опалення для населення.

Та найголовніше – через непрозорість формування тарифів вартість опалення у різних областях України суттєво відрізняються.

Якщо, наприклад, в Чернігові, Рівному та Луганську тариф на тепло перевищує 1700 грн, то в невеликій Смілі на Черкащині взагалі сягає неймовірних 2337 грн.

Для нас з вами як споживачів важливим є сума, яка стоїть у платіжці, і яку ми сплачуємо щомісяця. А не віртуальна вартість газу.

Закон України «Про ціни й ціноутворення» і Конституція України передбачають захист прав споживача. Громадяни мають право платити лише за те, що вони придбали чи спожили.

Що пропонує Уряд? Зафіксувати в країні економічно обґрунтовану граничну вартість тепла і гарячої води:

- на тепло – 1300 гривень за 1 гКал,

- на гарячу воду – 87 грн за 1м3 за наявності рушникосушильників та 80 грн за 1м3 за відсутності рушникосушильників.

Як зміниться тариф у Львівській області:

- зараз є: 1468,11 грн.;

- стане: 1300 грн.

Як висновок: тариф зменшиться на 11,4%.

З цією метою Міністерство юстиції готове спільно з системою Безоплатної правової допомоги запустити нову ініціативу #ЧеснаПлатіжка, яка реалізується в рамках нашого всеукраїнського просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Ми вже розробили чіткі покрокові алгоритми дій, які допоможуть українцям захистити свої права споживача житлово-комунальних послуг. Ми пояснимо, як діяти у випадку отримання нечесної платіжки і як домогтися перерахунку вартості опалення. Спільними зусиллями ми дійдемо до кожного українця і допоможемо йому отримати чесну і справедливу платіжку. Наше ключове завдання – вже з наступного опалювального сезону українці не мають платити за повітря.

Успішна країна з сильним середнім класом можлива лише тоді, коли кожна людина чесно платить за те, що вона придбала і може захистити себе від свавілля будь-якого постачальника. Тим паче, якщо це стосується комунальних платежів і тепла.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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