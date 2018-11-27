«UkrWestArtFest» прославляє Трускавець

By  | 29.11.2018 | Filed under: Публікації

У четвер, 29 листопада, у Трускавці стартував чотириденний Міжнародний фестиваль «UkrWestArtFest». Міжнародний, бо участь в ньому беруть представники не лише 12 областей України, а й міста Бобруйськ з Республіки Білорусь. Цей фестиваль у Трускавці проходить вже втретє, його організатором є ГО «Співограй» (керівник Станіслава Котелянська).

Всеукраїнський фестиваль мистецтв «UkrWestArtFest» планувалося відкривати на центральній площі курорту, проте погода внесла свої корективи. Сильний мороз та ожеледиця під ногами – не найкращі умови для дітей, котрі в народних костюмах представляли ті чи інші регіони України. Тож свято відкриття фестивалю проходило в Народному домі, котрий хоча й теплий та привітний, але явно затісний для таких масових заходів.

Організатори «UkrWestArtFest»у вручили коровай першій особі міста – секретарю Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко. Справа в тому, що саме на її тендітних жіночих плечах зараз лежить вся відповідальність за Трускавець, адже міський голова з одним заступником перебуває у відрядженні в теплому Азербайджані, а другий заступник мера знаходиться на лікарняному.

Наталія Анатоліївна тепло привітала гостей та побажала всім миру, добра, щастя, здоров`я та удачі. Звісно, удача усміхнеться тим, хто зможе своїми виступами переконати солідне журі «UkrWestArtFest»у в своїй унікальності та харизмі.

Фестиваль має досить насичену програму. В останній день листопада конкурсна програма вокалістів та театральних колективів проходитиме в гостинній концертній залі готельно-курортного комплексу «Карпати». Натомість інструменталісти представлятимуть свої вміння в Народному домі Трускавця. Танцювальні ж колективи та великі театральні форми змагатимуться за перемогу в суботу – у найбільшому залі міста, Палаці культури імені Тараса Шевченка.

Ряд майстер-класів, у тому числі з естрадного вокалу, пройдуть в неділю до обіду в Народному домі. Гала-концерт та церемонія нагородження вже традиційно для фестивалів проходитимуть в недільний день о 15.00 в ПК ім. Шевченка.

Попри те, що в Трускавці подібних фестивалів проходить дуже багато («Яскрава країна», «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати», «Зірка-Фест», «Кришталевий Трускавець» та інші), «UkrWestArtFest» має одну родзинку. Складовою фестивалю є конкурс на кращі вірші та пісні про Трускавець. Вже на церемонії відкриття деякі пісні про Трускавець звучали, а в кулуарах учасники фестивалю пробували римувати назву нашого курорту. Традиційно виходило «молодець», «митець», «фахівець», «гравець», «ялівець» та «грець», хоча могло бути й щось гірше. Назву міста з наголосом на першому складі чомусь не розглядає ніхто.

Трускавець зустрів «UkrWestArtFest» морозом та сніжком, справжньою карпатською зимою. Як було сказано на церемонії відкриття фестивалю, ніякий мороз і ніякий ворог нам не страшний, якщо ми матимемо в серці вогонь та любов. Тож саме любові та миру хочеться побажати всім «укрвестартфестівцям». Діти, котрі приїхали до нашого курорту, подібно як і всі діти України, заслуговують цього.

Володимир Ключак

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