Уличне святкуватиме День села

Цими вихідними, 17-18 листопада, в Уличному пройдуть святкування 575-ої річниці першої писемної згадки про село. Нижче подаємо програму заходів.
Субота, 17 листопада:
15.00 – освячення та відкриття музею в приміщенні сільської бібліотеки;
16.00 – краєзнавча конференція;
21.00 – святкова дискотека.
Неділя, 18 листопада:
9.30 – Свята Літургія в церкві свмчц. Параскеви;
16.00 – святковий концерт учасників художньої самодіяльності села Уличне, Народний дім;
21.00 – святкова дискотека “Кому за…”.
Впродовж дня в центрі села працюватимуть дитячі атракціони та фотозона. Всі бажаючі матимуть можливість відвідати музей.
Святкування організовують Уличненська сільська рада та громадська організація “Маю права”.
Останні коментарі