Унікальний український метод реабілітації буде представлений в Європі

Постійне погіршення стану здоров’я дітей викликає стурбованість на глобальному рівні. За останні десять років рівень загальної захворюваності дітей в Україні зріс в 1,2 рази. Загальна світова тенденція також характеризується зростанням дитячої інвалідності. За даними ЮНЕСКО, в 1989 році у світі було 514 млн інвалідів, в наші дні цифра наблизилася до 680 млн. Серед них – понад 100 млн становлять діти. За даними Європейської академії дитячої інвалідності, у будь-якій країні світу 2-3% всіх дітей – це діти-інваліди, ще 10-20% – діти, які мають обмежені можливості здоров’я. Щорічно 16 тисяч дітей отримують статус дитини-інваліда, 20% із них – з причин хвороб нервової системи. Насамперед дитячий церебральний параліч (ДЦП) – друга за частотою (після розумової ретардації) хвороба мозку, яка виникає в період раннього нейроонтогенезу і призводить до різноманітних рухових, психомовних, поведінкових порушень, які стають причиною інвалідності дитини, її ізоляції від однолітків і соціальної дезадаптації. Частота ДЦП в усіх країнах світу становить 2–3 випадки на 1000 дітей. Страшна статистика! Отож питання медичної реабілітації таких дітей, покращення якості їхнього життя є дедалі актуальнішим не тільки в Україні а й в світі.

В світовій медицині на даний час існують чотири визнані методики реабілітації хворих з ДЦП. Однією з найуспішніших є Система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації українського професора Козявкіна Володимира Ілліча. На сьогоднішній день успішну реабілітацію за цією методикою пройшли понад 70 тисяч пацієнтів з багатьох країн світу. Клініка професора, Героя України Козявкіна, яка знаходиться в Трускавці, здобула світову популярність і авторитет.

Враховуючи успішність методики, велику її актуальність та важливість для пацієнтів з Європи, було прийняте рішення провести медично-реабілітаційну Конференцію в Польщі. Це спільна ініціатива голови правління ГО «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька, віце-старости Сяноцького повіту Вацлава Кравчика і, звичайно ж, професора Володимира Козявкіна. І вже 31 травня в польському місті Сянок Іван Цегенько провів першу нараду, на якій була створена робоча група з підготовки Конференції, в яку ввійшли представники з України та Польщі, визначена дата та місце проведення. В подальшому в рамках підготовки до цього важливого заходу Іван Цегенько спільно з лікарем Клініки Михайлом Гордієвичом неодноразово виїжджали до Польщі для вирішення організаційних і технічних питань. Також в рамках цих візитів лікар Гордієвич здійснював огляд та консультації маленьких пацієнтів з Польщі. А вже 21 липня до Трускавця на остаточні перемовини з професором Козявкіном приїхав віце-староста Сяноцького повіту Вацлав Кравчик. Віце-староста спочатку зустрівся з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським, з яким обговорив спільний проект в рамках транскордонної співпраці, який пройшов перший етап відбору, та було обговорено участь міської влади в майбутній Конференції.

Наступного дня відбулась спільна зустріч в Клініці відновного лікування, на якій були присутні професор Володимир Козявкін, віце-староста Кравчик та голова правління ГО «ЄІУ» Іван Цегенько. Зустріч відбулась в дуже приязній атмосфері. Володимир Ілліч розповів пану Кравчику про Клініку та методику лікування. Пан віце-староста запевнив професора у важливості такого заходу в Польщі та великій зацікавленості цією проблемою в Європі. Також Вацлав Кравчик повідомив, що взяти участь в Конференції дали згоду багато медиків, політиків, представників влади та громадського суспільства, а патронувати захід дав згоду особисто Маршалек Сейму Польщі Марек Кухцинський. В подальшому сторони спільно узгодили всі питання щодо проведення Конференції.

- Громадська організація, котру я очолюю, підтримує добрі партнерські стосунки з Клінікою професора Козявкіна, – розповідає Іван Цегенько. – Ідея проведення такої Конференції саме в Польщі виникла давно, тому що, на моє переконання, успішний метод українського професора є загальносвітовим надбанням і ним мають право скористатися не тільки українці. Але існують різні перепони, в тому числі і настороженість до українських методик та лікарів. Існує також недобросовісна медична конкуренція. Це частково позбавляє європейських пацієнтів якісної медичної реабілітації і можливості покращення життя. Але потроху ми спільно ламаємо ці бар’єри. Велика заслуга в реалізації цієї ідеї лікаря Клініки Михайла Гордієвича, з яким ми багато раз побували в Польщі на різних медичних заходах, де мали можливість ознайомлювати наших партнерів з унікальними медичними методиками, котрі є в Трускавці, а також вирішували організаційні питання з проведення Конференції. Сподіваюсь, що цей захід буде першим і дасть нам розуміння пошуку шляхів впровадження методики Козявкіна і доступу до неї пацієнтів не тільки з Польщі, а й з інших країн Європи, оскільки на моє запрошення в Сянок приїдуть ще й представники Словаччини, мер угорського міста-курорту Хевіз та інші закордонні гості.

Степан Гнатків

Також читайте