УРБАН-бібліотека запрошує на семінар “Фінансова грамотність”

Szanowni goście Truskawca! 4 maja 2018 roku z 16:30 do 21:00 w Truskawcu odbędzie się I Etap Mistrzostw Ukrainy z rally. W związku z tym dostęp do miejskiej pijalni wód mineralnych będzie ograniczony! Prosimy rodziców zatroszczyć się o bezpieczeństwo własnych dzieci i nie zostawiać ich bez nadzoru. Przechodzić trasę współzawodnictw można tylko w wyznaczonych dla [...]
URBAN бібліотека м. Трускавця запрошує на роботу молоду людину на посаду бібліотекаря читального залу. Вимоги до претендентів: - вища освіта; - постійне місце проживання в м. Трускавець; - впевнений користувач ПК та Інтернету; - бажання навчатися і розвиватися. Умови роботи найкращі серед бюджетних установ міста. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00, в суботу з [...]
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