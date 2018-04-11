УРБАН-бібліотека запрошує на тренінг

ТОВ “Проттех” пропонує виготовлення мобільних швидкозбірних конструкцій на каркасній металевій основі. Мало того, що це найдешевший спосіб зведення об’ємних приміщень (до 2000 кв. м), це ще і можливість значно економити на електроенергії. Ми пропонуємо: Виготовлення конструкцій з металу: • Швидко збірні конструкції різноманітного призначення (ангари, склади, автомийки, СТО) • Побутівки, приміщення охорони, • Кіоски, ларьки, [...]