УРБАН-бібліотека запрошує на вечорниці-хусткування

Регулируемая капельница для капельного полива. Преимущества: - простой монтаж - очень удобная очистка от засоров - долговечность от 100шт – 0,95грн от 500шт – 0,85грн от 5000шт – цена договорная Также смотрите другие мои объявления Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? [...]

Я роботодавець. Потрібний працівник циклювання, шліфування, реставрація паркету, дошок та дерев’яних сходів. Мужчина до 50 років. Необхідний досвід в паркетні роботи. Oбовьязки: зняття старого шару покриття лаку або фарби феном – шліфування поверхні абразивними матеріалами. Шпаклівка поверхні – фарбування. Укладання, циклювання, покриття лаком, фарбування паркетних дощок. Потрібне знання обробки поверхні деревини з використанням всіх електро [...]