УРБАН-бібліотека запрошує сьогодні на Українські вечорниці та Катеринівські ворожіння

By  | 06.12.2017 | Filed under: Новини

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Оголошення ТВ

  • №78546 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    06.12.2017 | 11:20

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • №78481 Офіційна робота в Польщі
    05.12.2017 | 13:44

    П’ятизірковий готель WEST – IN у Варшаві(один з найкращих готелів у Польщі). Потребуємо 2 офіціанток та двох офіціантів а також двох жінок та одного чоловіка на допомогу на кухні. Безкоштовне харчування, проживання 300зл в місяць, ставка 12зл чистими – допомога на кухні, та 13 злотих + чайові у офіціантів та офіціанток! Офіціанти повинні володіти полською [...]

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