УРБАН-бібліотека запрошує сьогодні на Українські вечорниці та Катеринівські ворожіння

Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]
П’ятизірковий готель WEST – IN у Варшаві(один з найкращих готелів у Польщі). Потребуємо 2 офіціанток та двох офіціантів а також двох жінок та одного чоловіка на допомогу на кухні. Безкоштовне харчування, проживання 300зл в місяць, ставка 12зл чистими – допомога на кухні, та 13 злотих + чайові у офіціантів та офіціанток! Офіціанти повинні володіти полською [...]
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