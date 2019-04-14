Уряд дав «Нафтогазу» тиждень для того, щоб знизити ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України висловив стурбованість нахабством державної компанії НАК «Нафтогаз України», яка «спілкується» зі своїм акціонером – українським народом – мовою шантажу.

Газовий монополіст всіма можливими шляхами добивається підняття ціни на газ для українців. Але кон’юнктура на ринку газу в Україні і в світі демонструє зниження ціни. Тому Уряд 3 квітня 2019 року прийняв Постанову №293, якою зобов’язав Нафтогаз продавати газ населенню дешевше.

Відповідно до документу, державна компанія НАК «Нафтогаз України», зобов’язана з травня знизити ціни на газ для населення. Якщо промисловість купує блакитне паливо дешевше, населення не може платити більше.

На переконання юристів Міністерства енергетики та вугільної промисловості, для того, щоб продавати газ населенню дешевше, так зване ПСО (покладання спеціальних обов’язків) відміняти не обов’язково. Адже стаття 11 Закону України «Про ринок природного газу» не обмежує повноважень Уряду щодо кількості актів, які мають бути прийняті стосовно покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку.

- До 24 квітня «Нафтогаз» має повідомити всім українцям, що ціна газу з 1 травня буде нижчою за 8,55 гривень/куб. м. Мені набридло, як і мільйонам українців, коли приватні інтереси менеджменту компанії ставляться вище за національні інтереси всіх українців. Рішення Уряду мають виконуватися. Якщо цього не станеться, я ініціюю відставку глави правління «Нафтогазу» і прохатиму Уряд підтримати мою пропозицію, – зазначив Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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