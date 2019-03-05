Уряд доручив місцевій владі навести лад з тарифоутворенням

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зібрав селектор з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст і висловив стурбованість великою різницею в тарифах на централізоване опалення в українських містах.

Після проведення тарифної децентралізації повноваження по встановленню тарифів частині суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перейшли до місцевих органів влади. Отримавши такі повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати завищені і нічим не обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

Вартість одиниці тепла – 1 гігакалорії – розраховується комунальними та комерційними компаніями – постачальниками тепла та гарячої води на основі розрахунків, погоджених і затверджених у більшості випадках органами місцевого самоврядування.

Ціна на тепло складається з вартості палива та електроенергії, ремонту обладнання та мереж, зарплати персоналу, витрат на інвестиційні програми, втрати, поточні видатки та ін. Якщо котельня модернізована та рівень втрат у мережах мінімальний, то, відповідно, і вартість 1 Гкал нижча.

«Тарифи на газ для теплокомуненерго однакові. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло по всій країні, у нас є різниця щодо вартості тепла в різних містах. Кінцева вартість тепла і гарячої води залежить від технології виробництва тепла, мінімізації втрат, об’єктивного обліку, від заходів енергозбереження, для яких можливості рівні завдяки децентралізації», – наголосив під час селектору Прем’єр-міністр.

І додав, що при однаковій ціні на газ різниця може сягати 30-40% на вартість тепла. До прикладу, в Івано-Франківську 1 ГКал тепла коштує 1 312 грн, а в Луцьку – 1 847 грн, у Кропивницькому – 1 852 грн, у Полтаві – майже 1 600 грн.

У мера Сміли тариф на тепло найбільший в Україні – 2 310, 41 грн/Гкал. У місті Камінець-Подільському мер подбав про енергоефективність у місті, переобладнав газові котельні на енергоефективні, які працюють на альтернативних видах палива, і знизив тариф для містян. У місті найнижча ціна гігакалорії тепла – 1 293,53 грн/Гкал. Сусіднє місто, яке опалюється газом, платить – 1 748,58 грн/Гкал.

Ціна калорії тепла має коштувати менше ніж 1,4 тис. грн за гігакалорію

Голова Уряду доручив головам ОДА та мерам міст підготувати чітку стратегію підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років.

«У кожного міста має бути чітка стратегія, як мінімізувати споживання дорогого газу для виробництва тепла. Втрати на виробництві та транспортуванні – 15%. З кожного тарифу – 15%. Люди платять за це. Невже вони мають платити за діряві труби, за неутеплені підвали, відсутність засобів обліку?» – наголосив В. Гройсман.

Він зазначив, що керівники місцевої влади мають системно підходити до підготовки до опалювального періоду.

«Закликаю міських голів – чіткий план модернізації та підготовки комплексу до опалювального сезону 2019-2020. Я би хотів, щоб з 12,5 млрд. грн, які ми виділяємо на підготовку до зими, ви інвестували левову частку в нові котельні та труби. Я переконаний, більшість розуміє, як це потрібно робити», – сказав Прем’єр-міністр.

Мери міст мають захисти українців від «завищених» платіжок за газ

Прем’єр-міністр поцікавився у представників міської влади, чи достатньо вони зробили, як представники державної влади на місцях, щоб захистити людей від неправомірних нарахувань за газ.

І нагадав, що облгази подали на державу в суд, через що в країну повернулися завищені, нічим не обґрунтовані норми газу. Уряд унеможливив неправомірні нарахування постачальників газу для домогосподарств без лічильників і затвердив нові норми газу 3,28 кубів газу. Тому за завищеними нормами – 9,8 кубів газу, які виставляють облгази, платити не потрібно.

«Ми нікому не дамо втричі завищувати норми газу і дурити людей. Я закликаю усіх голів облдержадміністрації, міських голів, будь ласка, колеги, захистіть своїх громадян. Це ваша справа – захистити кожного українця, вимагати перерахунку завищених платіжок», – додав В. Гройсман.

Лічильник в кожну хату

Лише 80% мешканців багатоповерхівок мають прилади обліку. 20% тепла в Україні не обліковується. Це дає величезну можливість теплопостачальним організаціям нараховувати українцям завищені платіжки за тепло. Лічильники газу сьогодні відсутні у 3 мільйонів домогосподарств.

30 січня 2019 року Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» зайнятися питання обліку газу, щоб у кожній український хаті був лічильник. І доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вести жорсткий контроль на виконанням рішення Уряду Нафтогазом.

«До кінця року в кожній хаті, де немає лічильника газу, Нафтогаз має його встановити безкоштовно. Кошти на це закладені у фінансовому плані компанії. Вимагаю конкретний план від Нафтогазу, коли людям буде встановлено безкоштовний лічильник» – наголосив Прем’єр країни.

Він також доручив головам обласних державних адміністрацій і мерам міст навести лад у центрах обслуговування й пунктах укладання договорів з надавачами комунальних послуг.

«Не важливо — це приватні компанії або державні, черг не повинно бути. Для людей з інвалідністю та пенсіонерів мають бути забезпечені належні умови. Покажіть, що ви на місцях ефективна влада, і не даєте нікому знущатися над простими людьми», – резюмував В.Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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