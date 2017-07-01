Уряд хоче розірвати порочну практику, коли пенсії збільшуються лише під вибори

На цьому пленарному тижні Верховна Рада має розглянути законопроекти щодо пенсійної реформи, підготовлені урядом Володимира Гройсмана. Головна мета цієї реформи – відновити соціальну справедливість для пенсіонерів і людей, які чесно працюють все життя. Вже з 1 жовтня уряд пропонує перерахувати пенсії, які не змінювались п’ять років. Як результат – в залежності від року призначення, пенсії можуть відрізнятися втричі.

Уряд ліквідує дискримінацію пенсіонерів за роком виходу на пенсію – всі пенсії будуть перераховані з використанням показника середньої заробітної плати, який застосовується при призначенні пенсій в цьому році. В результаті 5,6 млн пенсіонерів отримають збільшення своєї пенсії. Також вже з 1 жовтня, а не з грудня, як передбачає закон «Про державний бюджет України на 2017 рік», буде підвищена мінімальна пенсія – до 1373 грн. В цілому підвищення пенсій торкнеться 9 млн з 12 млн українських пенсіонерів. «Осучаснення дає можливість підвищити пенсії, насамперед, найстаршим пенсіонерам – від 70 років, які є найбіднішими в Україні», – говорить виконавчий директор Центру економічної стратегії, член Ради Реанімаційного пакету реформ Гліб Вишлінський.

Та унікальність реформи – не тільки в тому, що починається вона з поліпшення матеріального становища літніх людей, а в тому, що масштабний перегляд пенсій чи не вперше в новітній історії України не прив’язаний до виборів. Останні підняття пенсій відбувалися саме перед президентськими виборами 2004 та 2010 років, а також перед парламентськими виборами 2012 року.

Віктор Таран, голова Центру “Ейдос”, політолог: «До сьогодні підвищення пенсій було однією з головних передвиборчих технологій. Соцстандарти підвищували перед виборами і забували про них до наступних виборів. Урядова пенсійна реформа ламає цю хибну практику. Уряд Володимира Гройсмана запропонував пенсійну реформу, важливим елементом якої є підняття пенсій, маже за два роки до виборів. І в цьому є унікальність цієї реформи. Тому ми одразу можемо говорити, що пропозиція уряду підвищити пенсії – це не питання популізму, це питання справедливості. Уряд виконує свою обіцянку трансформувати економічні досягнення в покращення життя громадян. Впевнений, що після проведення пенсійної реформи рейтинги тих політичних сил, що сповідують популізм, почнуть падати. І це призведе до оздоровлення політичного поля і подолання політичної корупції в цілому».

Антон Ященко, виконавчий директор Офісу впровадження реформ: «Якщо ми відкладемо цю реформу на рік чи два, вона знову стане заручником виборів, знову стане заручником популізму. Ми вважаємо, що наші пенсіонери мають право на гідну пенсію. Ми дуже сподіваємось на підтримку парламенту, бо тільки спільними зусиллями ми зможемо провести цю важливу реформу в Україні. Урядова пенсійна реформа передбачає подальший автоматичний перегляд пенсій в залежності від зростання заробітної плати і інфляції, що і в майбутньому не дозволить політикам використовувати пенсійне питання задля підвищення власних рейтингів. Уряд пропонує підвищити пенсії з жовтня, оскільки має для цього достатній фінансовий ресурс. До сьогодні ж пенсії підвищувались не з огляду на можливості економіки, а виключно з міркувань підвищення передвиборчого рейтингу, що стало однією з причин накопичення колосального дефіциту Пенсійного фонду».

Павло Кухта, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів України: «Вперше дефіцит Пенсійного фонду виник у 2004 році, коли тодішній прем’єр і кандидат в президенти Віктор Янукович підвищив пенсії, не маючи під це реальних коштів. Він підвищив їх, щоб виграти вибори. З того часу наш Пенсійний фонд є дефіцитним і ми маємо серйозні проблеми з ним зараз. Фактично ми зараз маємо систему, яка руйнує наші державні фінанси і економіку, ставить пенсіонерів у залежність від політиків. І саме ці проблеми покликана вирішити нинішня пенсійна реформа. Вона дозволить стабілізувати видатки Пенсійного фонду, поступово ліквідувати його дефіцит, підвищити пенсії вже зараз. Пенсіонери нарешті перестануть бути залежними від політиків. Пенсії перестануть бути гречкою. Урядову пенсійну реформу вже підтримали міжнародні фінансові організації та Національна рада реформ при президентові України. Тепер уряд розраховує на підтримку депутатів, аби дати можливість 9 млн пенсіонерів вже в жовтні отримати підвищені пенсії, а не чекати на наступні вибори».

Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України: «Ми не робимо реформи маленькою купкою людей. Ми робимо реформи всі разом, громадянським суспільством, всіма українцями, які хочуть змін. Ми звертаємось до усіх з проханням підтримати цю реформу. Ми не можемо чекати, українські пенсіонери потребують і заслуговують кращого життя вже сьогодні. Ми сьогодні запускаємо флешмоб в соціальних мережах і закликаємо всіх до нього приєднатися, розповідаючи історії своїх батьків про пенсії і про те, чого вони насправді заслуговують. Закликаємо усіх небайдужих приєднуватись до хештегу #пенсіїнегречка і робити пенсійну реформу з нами разом».

Оксана Маркарова, перший заступник Міністра фінансів України: «За останні два роки уряду вдалося не тільки стабілізувати економіку, але й досягти економічного зростання. І уряд має конкретні кроки, які дозволять забезпечити це зростання. Але великою проблемою для економіки зараз є дефіцит Пенсійного фонду, в якому зараз утворилася дірка в 141 млрд.грн. З одного боку – це великий тягар для бюджету. Оскільки бюджет має покривати такий величезний дефіцит. З іншого, навіть за наявності такого великого дефіциту Пенсійний фонд зараз не може забезпечити достойні пенсії нашим громадянам. Тому саме зараз ми разом виступаємо за те, щоб пенсійну реформу було проведено. Це вже не просто важлива реформа, це необхідність сьогодення. Реформа, яку уряд вже відправив до Верховної Ради і яку ми просимо депутатів підтримати, яку ми розробили разом з міжнародними партнерами, дозволить в перспективі збалансувати бюджет Пенсійного фонду. А підняти пенсії 9 млн пенсіонерів ми зможемо завдяки цій реформі вже в жовтні».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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