Уряд надасть субсидію усім потребуючим з початку опалювального сезону

Управління соціального захисту населення відповідально справляються з оформленням житлових субсидій, опрацьовуючи впродовж тижня понад 100 тисяч заяв. Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті.

У будь-якому випадку, якщо управління соціального захисту населення прийняло у сім’ї документи на оформлення урядової знижки у сплаті житлово-комунальних послуг, субсидія їй буде обов’язково призначена з моменту оформлення заяви, та відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії.

Тому, якщо в листопаді платіжка за газ чи тепло надійде без відображення субсидії, допомога від держави буде нарахована і її розмір можна буде побачити у реєстрі субсидіантів – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

У разі відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж, той який їм було розраховано до сплати за воду, світло та газ у вересні цього року.

Тим сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, Уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги. Навіть якщо документи буде подано у листопаді чи грудні.

Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання чи індивідуальне газове або електричне опалення – у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу у грудні, безповоротна допомога Уряду буде призначена з початку опалювального сезону.

В межах соціальної норми субсидіанти не будуть платити більше, ніж минулоріч. Субсидія залежить від двох факторів – від розміру тарифу та від доходів громадян. Якщо доходи громадян не змінюються, а тариф зростає, то сума коштів, яку людина сплачує за опалення, не змінюється, а зростання тарифу компенсується збільшенням субсидії. Тобто сума, яку сплачує держава за людину, зростає пропорційно зростанню тарифів, а для людини залишається без змін.

Нагадаємо, Уряд максимально спростив процес оформлення житлових субсидій для людей, переклавши значну частину роботи щодо збору відповідної інформації на управління соціального захисту населення.

Сім’ям, для отримання урядової знижки на сплату комунальних послуг, достатньо подати лише Заяву та Декларацію про доходи, в якій потрібно вказувати тільки види доходів, інформація про які відсутня в пенсійній та податковій базі даних. Сам розмір виплат соціальні служби беруть з баз даних – як власної, якщо це стосується соціальних виплат, так і фіскальної служби, Пенсійного фонду, вузів, училищ тощо.

Жодних додаткових паперів, що стосуються складу сім’ї, обсягу і вартості житлово-комунальних послуг людям теж не потрібно додавати чи доносити. Відомості, необхідні для призначення субсидії, надходять управлінням соціального захисту безпосередньо від організацій, які надають послуги. Наприклад, про склад зареєстрованих осіб, площі квартири, розмір квартплати – від ЖЕКів або інших уповноважених органів місцевого самоврядування; про вартість електроенергії – від обленерго, газу – від облгазів, опалення – підприємств теплокомуненерго. Однак, часто така інформація надходить несвоєчасно, що затримує процес інформування населення про призначення субсидій.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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