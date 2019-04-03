Уряд надав можливість Нафтогазу знизити ціни на газ для населення

3 квітня 2019 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову, яка надає можливість Нафтогазу знизити ціни на газ для населення вже з квітня 2019 року.

Згідно з урядовим рішенням, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, Нафтогаз зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживача за умови передоплати. Якщо ціна для промисловості зростає, Нафтогаз має продавати газ для населення за ціною, встановленою Урядом України.

Субсидії у травні автоматично перепризначать 3 мільйонам сімей

Щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Цьогоріч автоматичне перепризначення субсидій стосуватиметься трьох мільйонів домогосподарств. Решті потрібно буде оновити Заяву та Декларацію про доходи.

Готівкову субсидію буде призначено тим сім’ям, в яких станом на травень-червень не буде заборгованості за комунальні послуги. Пенсіонери отримуватимуть допомогу готівкою через Пенсійний фонд та Укрпошту, ті, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Ті сім’ї, в яких станом на травень-червень матимуть борги за комуналку, будуть переведені на безготівкову монетизацію.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

Повторно з документами – Заявою та Декларацією про доходи – у травні в управління соціального захисту населення необхідно буде звернутися:

- орендарям житла,

- внутрішньо переміщеним особам,

- тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб,

- тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати,

- тим сім’ям, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Міністерство соціальної політики України не планує змінювати критерії для призначення житлових субсидій, тому суттєвого зменшення кількості субсидіантів у 2019-2020 роках не передбачається.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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