Уряд обіцяв – уряд виконав: енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави

Восени 2016-го Уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за ведення в опалювальний сезон розумного енергоспоживання. Свою обіцянку Уряд Володимира Гройсмана виконав – найближчим часом енергоощадні субсидіанти отримають грошову винагороду від держави. Кабінет міністрів України 26 квітня 2017 року прийняв рішення провести цьогоріч монетизацію частини зекономлених субсидій.

Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій, ініційований Прем’єр-міністром України В.Гройсманом, передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Це небагато, але це те, що може дозволити собі Державний бюджет на даний момент. В майбутньому, коли економіка України запрацює на повну, Уряд зможе запропонувати українцям більші грошові стимули економити дорогі енергоносії й глобальніший проект монетизації субсидій.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

Оновлена програма житлових субсидій: що змінилося?

З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій.

На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

Збільшується соціальна норма для непрацездатних

Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об’єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія.

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. до 75 кв. м.

Нововведення на користь тих, хто проживає у садовому будинку

Багато людей не зареєстровані, але проживають у садових будинках чи дачних кооперативах і сплачують комунальні послуги. Раніше такі люди не могли претендувати на субсидію, позаяк не мали там офіційної реєстрації.

З травня 2017-го за рішенням Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при управліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформлювати субсидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Зміни в опалювальний період

Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018 рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня до 15 квітня.

Кому повторно необхідно подавати документи на оформлення субсидії?

Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім’ям, які:

- орендують помешкання;

- мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи виписався;

- хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

Про що потрібно повідомляти фахівців соцзахисту?

Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити органи соціального захисту населення про наступні зміни:

- складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався;

- соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

- про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;

- набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Трускавецький вісник

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