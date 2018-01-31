Уряд передав об’єднаним громадам у власність землі за межами населених пунктів

Кабінет Міністрів України розпочинає процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об’єднаним територіальним громадам. Згідно з розпорядженням КМУ, вже з 1 лютого розпочнеться процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність об’єднаних територіальних громад.

Як саме земля буде передана в розпорядження громадам

Уряд надав розпорядження Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру з 1 лютого 2018 року провести інвентаризацію таких земель з подальшою передачею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад відповідно до статті 117 Земельного кодексу України. Також відтепер передача таких земельних ділянок в користування (виключно шляхом проведення аукціонів) або у власність буде здійснюватись тільки за погодженням з об’єднаними територіальними громадами та після прийняття ними рішення відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

«З завтрашнього дня жоден геокадастр країни не має права приймати одноосібні рішення, – сказав Володимир Гройсман. – Не дай Бог хтось спробує передати землю поза межами населеного пункту (без згоди ОТГ). За це буде чітка кримінальна відповідальність – викинемо з кабінету».

Урядове рішення сприятиме розвитку громад

Завдяки ініціативі Уряду відтепер не чиновники, а самі громади прийматимуть рішення, які сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва, залученню інвестицій, суттєво збільшать надходження до місцевих бюджетів. Також децентралізація земельних відносин дозволить побороти проблему корупції в цій сфері. Рада громади сама визначає ставку земельного податку, 100% якого залишається в місцевому бюджеті.

Скільки землі зможуть отримати в розпорядження об’єднані громади

Минулого року бюджетні надходження об’єднаних громад від плати за землю зросли на 20% – до 1,4 млрд грн. Завдяки рішенню Уряду надходження зможуть суттєво збільшитись, адже у розпорядження об’єднаних територіальних громад може перейти до 7,2 млн га, з яких 2,5 млн га ще не розподілені між користувачами. Податкові надходження за використання земель, що знаходяться поза межами населених пунктів, можуть скласти до 10% бюджетних надходжень ОТГ.

Чому об’єднані громади мають розпоряджатись землями за межами населених пунктів

Наразі землями поза межами населених пунктів розпоряджається Держгеокадастр. Суттєва частина цих земель здавалася в оренду за найменшою орендною платою – 1-3%, тобто за цінами, нижчими за ринкові, а об’єднані територіальні громади були повністю усунені від розпорядження такими земельними ділянками державної власності. Це збільшувало корупційні ризики, а громади недотримували кошти на свій розвиток. Органи місцевого самоврядування фактично мали вплив лише на 12% власних територій і були позбавлені можливостей ефективно планувати їх розвиток.

Як збільшаться бюджети громад завдяки урядовому рішенню

Завдяки більш широким можливостям органів місцевого самоврядування у частині розпорядження земельними масивами, орієнтовні обсяги додаткових надходжень до місцевих бюджетів від сплати за землю, за оцінками експертів, можуть зрости на 30-40%.

До теми. Уряд підтримує важливі інфраструктурні проекти об’єднаних територіальних громад

Уряд ухвалив рішення, згідно якого кошти з Державного фонду регіонального розвитку будуть направлені в першу чергу на реалізацію важливих для громад проектів, а саме:

- будівництво і модернізацію дитячих садочків;

- модернізацію об’єктів профтехосвіти;

- об’єкти екстреної медицини;

- розвиток електронної економіки;

- розбудову закладів фізичного виховання та спорту

- об’єкти інфраструктури, критично важливі для громад.

Таким чином Уряд дав старт максимально ефективному розпорядженню коштами фонду, а це 6 млрд грн у 2018 році, для підтримки розвитку соціальної сфери і підвищенню комфорту життя об’єднаних територіальних громад. Загалом завдяки різним інструментам підтримки та розвитку регіонів громади отримають ресурси для розвитку загальним обсягом близько 11 млрд грн.

«Уряд через механізми регіонального розвитку цього року фінансує близько 11 млрд грн, – заявив Прем’єр-міністр. – Ми підготували рішення Уряду, яке дозволить сфокусувати увагу місцевих органів влади на пріоритетних проектах».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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