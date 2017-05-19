Уряд піднімає пенсії для 5,6 млн пенсіонерів

/Кабмін скасовує податок на пенсії. Підвищення пенсійного віку не буде/

У середу, 17 травня, прем’єр Володимир Гройсман презентував на Кабміні проект урядової пенсійної реформи. Основна ідея запропонованої реформи – відновити соціальну справедливість, як по відношенню до тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку, так і для майбутніх пенсіонерів. Якщо людина чесно працювала все життя, вона має гарантовано отримувати гідну пенсію.

Уряд віднайшов механізми вирішити проблему Пенсійного фонду без підвищення пенсійного віку і вже зараз суттєво підвищити пенсії нинішнім пенсіонерам.

З 1 жовтня пенсії будуть осучаснені

Уряд пропонує вже з жовтня перерахувати пенсії, які не змінювались п’ять років, і ліквідувати дискримінацію пенсіонерів за роком виходу на пенсію. Зараз розмір пенсій за однакової кількості років страхового стажу та заробітку може відрізнятися в 2,5 рази. Оскільки середня заробітна плата, яка застосовується при обчисленні пенсій, зростала, а самі пенсії не переглядалися.

При перерахунку пенсій буде застосовуватись показник середньої заробітної плати на рівні 3 764,40 грн. Цей же показник застосовується при призначенні пенсій у цьому році. Осучаснення загалом торкнеться 5,6 млн пенсіонерів. Приблизно 1,3 млн українців матимуть до своєї пенсії додатково щомісячно до 200 грн. Для 1,2 млн підвищення становитиме від 200 до 500 грн. 2 млн отримають підвищення 500–1 000 грн. І ще понад 1,1 млн українців матимуть більше 1 000 грн щомісячної доплати. Таким чином, частина пенсіонерів після перегляду пенсій отримуватиме вдвічі більше.

Окрім цього, уряд пропонує вже з 1 жовтня, а не з 1 грудня, як передбачає бюджетний закон, переглянути мінімальну пенсію – вона зросте до 1 373 грн. В результаті зростання виплат цьогоріч торкнеться майже 9 млн з-поміж 11,9 млн пенсіонерів.

З 1 жовтня податок на пенсії буде скасований

Також з жовтня цього року уряд пропонує скасувати 15-відсоткове зниження пенсій працюючим пенсіонерам. Із 2,3 млн. працюючих пенсіонерів зараз пенсії знижуються у 494 тис. Уряд пропонує, щоб ті, хто працює, отримували заробітну платню і пенсію у повному обсязі

З 1 січня 2018 року будуть встановлені єдині правила нарахування пенсій

Чинна пенсійна система, коли фактично відсутня диференціація розміру пенсій від заробітку, позбавляє працююче населення стимулів сплачувати внески до Пенсійного фонду. І, по-суті, є несправедливою для тих, хто такі внески сплачує. Тому уряд пропонує встановити єдину для всіх умову призначення пенсій – наявність страхового стражу. Уряд не піднімає пенсійний вік, а дає можливість обирати, коли виходити на пенсію.

З 1 січня 2018 року пенсія за віком в 60 років призначатиметься за наявності страхового стажу в 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватись на 1 рік. І в 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. У 63 роки пенсія за віком, як для чоловіків, так і для жінок, призначатиметься у разі наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років (з 2028 р 25 – 35 років ). Особи, в яких на момент призначення пенсії не буде необхідної кількості страхового стражу, зможуть обрати – допрацювати або придбати необхідну кількість років (але не більше п’яти).

Починаючи з 1 січня 2019 року для осіб, у яких страховий стаж складатиме 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років. Особи, в яких відсутній страховий стаж (загальний) тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років за сукупним доходом сім’ї.

Спецпенсії будуть ліквідовані

Станом на 1 січня 2017 року близько 296 тис осіб (без військових) отримують спеціальні пенсії. Середній розмір пенсій, призначених на загальних умовах, складає 1 725,69 грн, середній рівень спец пенсій – 3 813,40 грн. Зокрема, право на спеціальні пенсії мають депутати, державні службовці, судді, прокурори, службовці органів місцевого самоврядування, науковці. Свого часу система спеціальних пенсій запроваджувалася, як своєрідна компенсація за низький рівень заробітної плати у відповідних категорій працівників. Однак з моменту запровадження спеціальних пенсій умови оплати праці таких працівників значно покращилися. Тож, відповідно, логічним кроком є скасування і чинних привілеїв у призначенні пенсій.

Спеціальні пенсії, які вже призначені, будуть виплачуватися і надалі. Зміни стосуватимуться лише пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію після набрання чинності відповідного закону. З 1 січня 2018 року також скасовується право на призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров`я, соціального захисту та інших. Пенсії за вислугу років призначатимуться лише військовослужбовцям.

Підвищиться захист працівників шкідливих виробництв

За нині діючими правилами, пенсійні виплати для пенсіонерів, які раніше працювали на шкідливих виробництвах (мають право на достроковий вихід на пенсію), повинні відшкодовувати підприємства. Однак підприємства нерідко уникають таких виплат. В результаті заборгованість перед Пенсійним фондом, який здійснює виплати пенсій колишнім працівникам шкідливих виробництв, вже сягнула 10 млрд. грн. Тому уряд пропонує змінити чинну систему.

По-перше, підприємства замість відшкодування пенсій сплачуватимуть підвищений ЄСВ за своїх працівників, зайнятих на шкідливих виробництвах – додатково 15% за працівників із Списку 1 і 7% для всіх інших. Нова система запобігатиме подальшому накопиченню боргів підприємств перед Пенсійним фондом. А також стимулюватиме роботодавців покращувати умови праці для своїх працівників, щоб сплачувати менше ЄСВ.

По-друге, додаткові внески ЄСВ з 1 січня 2019 року за працівників, молодших за 35 років, будуть накопичуватися на їх індивідуальних пенсійних рахунках. Це підвищить їх соціальну захищеність і пенсійні гарантії. Таким чином, уряд робить перший крок у запровадженні другого рівня пенсійного забезпечення в Україні.

Пенсійний фонд буде звільнений від невластивих виплат

Видатки Пенсійного фонду власне на сплату страхових пенсій становлять лише 75% від загальних виплат. Решта – інші види пенсій і соціальних доплат. Тому уряд пропонує звільнити солідарну пенсійну систему від страхових виплат, які не забезпечені надходженнями страхових внесків.

А саме:

- видатки на виплату цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та УБД

- відшкодування єдиного внеску за працюючих інвалідів на підприємствах УТОГ, УТОС

- видатки на фінансування пільгових пенсій у зв’язку із заміною механізму фінансування пільгових пенсій

- пенсії за вислугу років (для тих, хто вже перебуває на пенсії)

- відшкодування доплат до прожиткового мінімуму.

Зазначені виплати будуть здійснюватись з інших джерел, зокрема, з державного бюджету. Для отримувачів таких виплат нічого не зміниться. Для бюджетної системи це – природній крок. Зараз вказані виплати здійснює Пенсійний фонд, тобто за рахунок надходжень від ЄСВ. Запропонована реформа розширить джерела фінансування таких виплат і зменшить навантаження на Пенсійний фонд. Це допоможе виконати поставлене завдання – до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним. Що означатиме нові можливості підвищувати пенсійні виплати, а відтак – і якість життя людей похилого віку.

Найближчим часом урядовий законопроект про пенсійну реформу буде направлений до парламенту, аби депутати встигли схвалити його ще до парламентських канікул. Уряд сподівається на підтримку Верховної Ради, аби разом зробити пенсійну систему України справедливою і збалансованою.

Довідка. Чому українська пенсійна система потребує негайних змін?

Цьогоріч дотація з Держбюджету Пенсійному фонду становить 141,3 млрд грн. Це майже половина від суми, необхідної для виплати всіх пенсій у державі! Якщо цієї ситуації не виправити, то згодом не буде можливості не тільки підвищувати пенсії, а й виплачувати їх. При цьому 60% пенсіонерів живуть за межею бідності. Мінімальна пенсія – 1312 грн (з травня ц.р) становить близько 50 % вартості “споживчого кошику” фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проблеми пенсійного фонду провокує не тільки демографічна ситуація. Показник демографічного навантаження в Україні більш ніж вдвічі більший, ніж у країнах ЄС: 12 млн пенсіонерів на 12 млн застрахованих осіб. Ті, хто зараз працює і має наповнювати Пенсійний фонд, не зацікавлені сплачувати внески. 25 % зайнятого населення не сплачує ЄСВ (16,3 млн осіб – зайняте населення). Оскільки пенсійна система перетворилася на зрівнялівку. Тобто розмір пенсії фактично не залежать від заробітку, з одного боку, з другого – існує велика кількість пенсійних привілеїв.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Трускавецький вісник

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