Уряд підтримує родини з дітьми

На засіданні 6 лютого Кабінет Міністрів схвалив законопроект, спрямований на створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини. Це один з кроків, які здійснює Уряд для підтримки народжуваності в країні та відповідального батьківства.

Всі послуги, пов’язані з народженням дитини, в системі «Е-малятко»

Вже кілька років поспіль уряд здійснює дебюрократизацію соціальних послуг. Зокрема, вже зараз в кожному пологовому будинку за спрощеною процедурою можна отримати свідоцтво про народження дитини впродовж 24 годин (за минулий рік нею скористались 162 тисячі громадян), зареєструвати місце її проживання (73 тисячі немовлят вже були зареєстровані таким чином), оформити в онлайн режимі отримання соціальної допомоги при народженні дитини.

Зараз уряд пропонує об’єднати процедуру отримання всіх послуг, пов’язаних з народженням дитини, в одному сервісі – «Електронне малятко», і підготував відповідний законопроект. Завдяки системі «Е-малятко» кожна сім’я зможе вдома через свій електронний кабінет подати одну уніфіковану заявку на отримання всіх послуг. Після її опрацювання різними службами громадянин отримає один витяг, один електронний документ. Ходити в різні установи буде не потрібно. В разі якщо громадянин захоче отримати всі ці документи в паперовому вигляді, він зможе зробити це в пологовому або в ЦНАПах.

114 тисяч родин отримали «Пакунок маляти»

З вересня 2018 року працює урядова ініціатива «Пакунок маляти». Кожний новонароджений отримує від держави пакет з найнеобхіднішими в перші місяці життя речами. Зокрема, це одяг, підгузки, ковдри, рушник, матрац, дитячі крем та мило, ножиці, серветки, пелюшки, термометри. Дитина з перших днів життя отримує усе необхідне, не зважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. На сьогодні вже 113 850 родин отримали такі пакунки.

Муніципальна няня в допомогу батькам

З 2019 року запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від уряду молодим сім’ям. Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я може безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкодування послуги няні.

Батьки самостійно обирають няню, укладають з нею цивільно-правовий договір, який не потребує нотаріального завірення. Після цього вони мають подати документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня». Компенсація виплачуватиметься управлінням соцзахисту населення в кінці кожного місяця й автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

36 тисяч додаткових місць в дитячих садочках

Уряд працює над зменшенням черги в дитячі садочки. Кожна українська родина повинна мати можливість віддати дитину на навчання до дитячого садочку. Впродовж 2017-2018 років було створено понад 36 тисяч додаткових місць у дитячих садочках. Чергу в садочки вдалось скоротити майже на 50%.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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