Уряд підвищує зарплату освітянам на 20-70% з 2020 року

На засіданні Уряду 10 липня було ухвалено низку рішень щодо підвищення зарплат освітянам на 20-70% та виправлення диспропорцій, що стосувались окремих категорій викладачів. Це черговий крок Уряду для забезпечення гідної оплати праці освітянам. За три минулих роки зарплату вчителів було підвищено на 85% і нині Уряд поставив за мету, щоб до 2023 року мінімальний оклад працівника освіти складав чотири прожиткових мінімуми.

З наступного року Уряд запроваджує нову систему оплати праці освітян – зарплата педагогічних працівників буде прив’язана до прожиткового мінімуму, а не до тарифної сітки, як зараз. Від впровадження нової системи найбільше виграють вихователі, молоді вчителі, майстри закладів профосвіти, адже вони сьогодні отримують мінімальну зарплату. Зокрема:

- молодий вихователь дитячого садка, який зараз отримує 4 173 грн (оклад+надбавка за престижність), з наступного року матиме посадовий оклад в розмірі 6 269 грн. Тобто його посадовий оклад зросте на понад 50%.

- молодий вчитель, який зараз отримує зарплату в 5410 грн (оклад+надбавка за престижність та перевірку зошитів), з наступного року буде отримувати 7643 грн. Тобто на 41% більше.

- молодий майстер виробничого навчання у закладі профосвіти на сьогодні отримує 4 540 грн (оклад+надбавки), з наступного року буде отримувати 7 700 грн. Тобто на 70% більше.

Внаслідок запровадження нової системи оплати праці зростуть також зарплати і в досвідчених педагогів. Так:

- досвідчений вихователь дитсадка зі стажем 21 рік, який зараз отримує 6509 грн (оклад+надбавки за стаж та престижність), у 2020 році буде отримувати 9100 грн (оклад+стаж). Тобто його зарплата зросте на 40%.

- досвідчений вчитель зі стажем 21 рік зараз отримує 8 182 грн, в наступному році буде отримувати 10 500 грн. Тобто його зарплата зросте на майже 30%.

- досвідчений майстер виробничого навчання у закладі профосвіти, зі стажем 21 рік, який сьогодні отримує 6 974 грн, в наступному році буде отримувати 9 800 грн. Тобто його зарплата зросте на 40%.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман: «Ми пропонуємо нову систему оплати праці педагогів. З січня 2020 року викладачі отримають підвищення зарплат від 20 до 70%. Особливий акцент – на підтримці молодих вчителів. Це буде справедливо і достойно».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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