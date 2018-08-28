Уряд планує за найближчі три роки суттєво скоротити держборг

22 серпня Кабінет міністрів України затвердив стратегію управління державним боргом на найближчі три роки (2018-2020 рр). До кінця 2020 року державний борг України має скоротитися до 49% ВВП з 60% ВВП у 2018 році. Головна мета, яку поставив уряд – позбутися критичної залежності від запозичень. Якісне управління державним боргом забезпечить макроекономічну стабільність, що є фундаментом для пришвидшення економічного зростання.

Ціль: до кінця 2020 р знизити розмір держборгу до 49% ВВП

Аби зменшити боргове навантаження на бюджет, уряд планує досягти рівномірного графіку погашення боргу з подовженням термінів основних виплат. Це дасть можливість уникнути пікових виплат, які надмірно тиснуть на бюджет і відволікають значний ресурс, який може бути направлений на проведення подальших структурних реформ.

Аби виконати це завдання, Мінфін буде поступово збільшувати в структурі державного боргу залучення довгострокового пільгового фінансування. Що передбачає подальше поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами. Така співпраця дає змогу залучати дешеві кредити, в тому числі на інфраструктурні проекти, і підсилювати економічне зростання.

Зменшенню боргового навантаження на бюджет також сприятиме заплановане збільшення запозичень в гривні (в тому числі у міжнародних інвесторів), що зменшить ризики зростання боргу при валютних коливаннях.

План дій

Аби збільшити залучення у гривні, Міністерство фінансів розвиватиме внутрішній ринок запозичень. В тому числі будуть створені умови для іноземних інвесторів вкладати кошти в державні цінні папери, номіновані в національній валюті.

Розширення бази інвесторів і спрощення їх доступу на внутрішній ринок запозичень має зменшити і вартість позик, що також зменшуватиме боргове навантаження на бюджет і дозволить уникнути ризику збільшення державного боргу при курсових коливаннях.

Дешеві кредити дозволять пришвидшити економічне зростання. Тому уряд планує продовжити співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами та іноземними урядами щодо залучення пільгового кредитування. Спростить цю роботу покращення рейтингу України як позичальника. Що також у майбутньому сприятиме зменшенню вартості позик.

Довідка. Незважаючи на проведення у 2015 році реструктуризації державного та гарантованого державою зовнішнього боргу, значний борговий тягар, що накопичений у попередні роки, продовжує створювати навантаження на державний бюджет. Зокрема, у період з 2007 р по 2010 р державний борг України зріс на $26,5 млрд, з 2010 р по 2014 р – ще на $19,5 млрд грн. Для порівняння, за три роки, з 2014 р до 2017 р державний борг збільшився на $5,2 млрд. Крім того, за результатами минулого року держборг вперше за останні три роки наблизився до безпечного значення, визначеного у Бюджетному кодексі – 60% ВВП. Зараз пільгове фінансування в структурі державного боргу України складає 26%, що демонструє високий ступінь підтримки України міжнародними партнерами.

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України: «З 2005-го по 2013-й роки державний борг зріс з 12,5 млрд доларів до понад 60 млрд доларів. Але за цей час в країні нічого системно не змінилося: не з’явилися нові дороги чи нові лікарні, чи нові школи. Натомість ці запозичення стали фінансовими кайданами, які зараз лягають на плечі кожного українця. І цю проблему ми маємо вирішувати системно. Ми маємо не просто віддати борги попередників, а й створити ефективну систему управління державним боргом, щоб унеможливити ситуацію, яка склалася зараз, коли міжнародним кредиторам ми маємо віддавати шалені гроші. Наше завдання – поступово зменшувати запозичення».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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