Уряд послаблює тиск контролюючих органів

Уряд продовжує дерегуляційну реформу. Вчора, 24 травня, Кабінет Міністрів України схвалив черговий пакет проектів нормативних актів, які зменшують надмірний тиск на бізнес з боку держави, встановлюють прозорі та зрозумілі стосунки між перевіряючими і підприємцями.

Контролювати контролерів зможе кожний

Уряд планує створити публічну автоматизовану та інтегровану базу перевірок. Завдяки їй кожен зможе промоніторити перевірочну діяльність контролюючих органів, дізнатися про їхні плани щодо проведення ревізій. Не пізніше 15 жовтня всім органам державного нагляду (контролю) необхідно внести відомості щодо запланованих перевірок в нову базу даних. І вже 17 жовтня система автоматично оприлюднюватиме проект плану комплексних заходів державного нагляду. А органи влади, підприємці, представники громадськості і ЗМІ – отримувати таку інформацію безкоштовно. Запуск нової бази даних перевірок підвищить прозорість роботи контролюючих органів та суттєво зменшить корупційні ризики при спілкування держави і суб’єктів підприємницької діяльності.

Перевірок поменшає

Уряд зробив ще один крок для впорядкування перевірочної діяльності. По-перше, контролюючі органи відтепер перевірятимуть бізнес не один за одним, а одночасно (так звані “комплексні перевірки”). По-друге, Уряд сформулював єдиний підхід до визначення допустимої частоти перевірок бізнесу кожним контролюючим органом. Частота планових перевірок залежатиме від ступеню ризику провадження господарської. Також будуть уніфіковані форми актів перевірок. Ці заходи дозволять зменшити кількість перевірок підприємців на 15-30%.

Е-ліцензування стає простішим

Уряд уніфікував процедуру подання документів в електронній формі до органу ліцензування. З набранням чинності відповідної урядової постанови електронні документи (або скан-копії у форматі PDF) зможуть подаватися до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування. Надані в електронній формі документи більше не потрібно дублювати на паперових носіях.

Містобудівну документацію відкрили для загалу

Уряд ухвалив рішення про відкриття публічного доступу до інформації про містобудівну документацію через новий веб-сервіс на сайті Мінрегіону. Це рішення дозволить отримати відповідну інформацію за кілька хвилин та оперативно визначити перспективну територію для інвестування. Зараз, аби зібрати таку інформацію, інвестори витрачають від 2 до 4 місяців та ще й витрачають гроші на задобрення нечистих на руку чиновників. На новому веб-сервісі міститиметься інформація про містобудівну документацію 29,5 тис. населених пунктів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Трускавецький вісник

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