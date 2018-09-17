Уряд представив бюджет розбудови країни

/Проект Державного бюджету-2019 переданий до Верховної ради/

Уряд виконав вимоги Бюджетного кодексу, за якими проект бюджету на наступний рік має бути поданий в парламент до 15 вересня. У п’ятницю, 14 вересня, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман презентував документ на засіданні Кабінету Міністрів, після чого проект головного кошторису країни був переданий до Верховної Ради.

Збалансований бюджет

Уряд запланував стабільне зростання вітчизняної економіки. За два роки номінальний ВВП зросте майже на 1 трлн грн. В наступному році інфляція має зменшитися з 9,9% запланованих на цей рік до 7,4% . Доходи Держбюджету-2019 сягнуть майже 1,3 трлн грн.

Одним із головних завдань у забезпеченні макроекономічної стабільності Уряд визначив скорочення боргів, а відтак – і зменшення боргового навантаження на бюджет. Вже в цьому році сума державного боргу зменшилася на 119,63 млрд грн. або на $2,39 млрд. В наступному році держборг має скоротитися до 52,2% ВВП (в цьому році – 60% ВВП), до 2020 р цей показник зменшиться до 49% ВВП.

Уряд забезпечує стабільне фінансування бюджетних пріоритетів

Безпека і оборона

В період війни найголовнішим пріоритетом для уряду залишається забезпечення обороноздатності держави та безпека громадян. Уряд виконав вимоги РНБО щодо фінансування видатків на оборону і безпеку не менше 5% ВВП. В наступному році на ці статті загалом закладено 209,5 млрд грн., що за загальним фондом більше на 31,5 млрд. грн., ніж в цьому році.

Зростають також видатки на забезпечення громадської безпеки – на 16,1 млрд грн. (до 82,1 млрд грн.), на зарплати військовослужбовцям – на 24,1 млрд грн. (до 108,3 млрд грн.), на розвиток і модернізацію військової техніки – на 3,9 млрд грн (до 36,2 млрд).

Енергоефективність

Важлива складова побудови енергонезалежної держави – зменшення споживання енергоресурсів. В наступному році енергоефективні проекти будуть фінансуватися через Фонд енергоефективності, в який закладено 1,6 млрд грн. 400 млн грн. закладено на фінансування «теплих» кредитів. За 4 роки дії програми «теплі кредити» вже отримали 500 тисяч українських родин.

Ремонт і будівництво доріг

В наступному році Уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг. Розвиток дорожньої інфраструктури залишається серед пріоритетів бюджетного фінансування. В 2019 р на дороги буде виділено 56 млрд грн. що на 8,3 млрд грн. більше, ніж цього року. На 1 млрд грн. збільшиться фінансування програм забезпечення безпеки дорожнього руху. Загалом на це виділено 2,5 млрд грн.

АПК

Вітчизняний аграрний комплекс формує 12% вітчизняного ВВП і забезпечує близько 40% всіх валютних надходжень. Тому підтримка АПК залишається серед головних урядових пріоритетів і в бюджеті-2019. Уряд забезпечив законодавчі вимоги щодо фінансування АПК на рівні не менше 1% загального випуску продукції в аграрному секторі. Загальний обсяг фінансування – 6,9 млрд грн.. Збережені всі раніше започатковані програми. Зокрема, на розвиток тваринництва в бюджеті закладено 4 млрд грн., на здешевлення придбання вітчизняної техніки – 1,38 млрд грн., на підтримку фермерів – 1 млрд грн.

Децентралізація

Уряд продовжує процес децентралізації, який сприяє фінансовому зміцненню територіальних громад. В наступному році доходи місцевих бюджетів зростуть більше ніж на 40 млрд грн. В той же час уряд збільшує допомогу у фінансуванні місцевих інфраструктурних проектів. В наступному році бюджет Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) зросте на 3,1 млрд грн. до 9,1 млрд грн. Що дозволить збільшити кількість інфраструктурних проектів, що реалізуються за підтримки Фонду. В цьому році за рахунок коштів ДФРР та субвенції на розвиток ОТГ вже реалізується 3170 проектів на загальну суму 7,7 млрд грн. В 2019 р субвенція на підтримку ОТГ складе 1,9 млрд грн.

Якісна освіта

Уряд турбується про майбутнє країни і створює належні умови для розвитку дітей. Тому освіта залишається серед пріоритетних напрямів соціальних видатків. Загальна сума фінансування освіти у наступному році зросте на 27,8 млрд грн. до 242,1 млрд грн. до В тому числі ці кошти будуть використані на подальше реформування початкової освіти. На ці цілі виділяється 1 млрд грн. Також в бюджеті передбачені кошти на подальше зростання зарплат вчителів.

Сучасна система охорони здоров’я

В наступному році уряд продовжить масштабну реформу охорони здоров’я. Нова сучасна медицина має підвищити якість лікування і подовжити тривалість життя українців. Зокрема, фінансування оновленої системи первинної медичної допомоги передбачено на рівні 15,3 млрд грн. Також в наступному році стартує реформа екстреної медичної допомоги, на фінансування якої виділяється 1 млрд грн. Нові «швидкі» і диспетчерські системи допоможуть врятувати тисячі життів.

В наступному році продовжиться програма «Доступні ліки», за якою люди мають можливість отримати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету ІІ типу безкоштовно, або з незначною доплатою. На її фінансування виділяється 1 млрд грн. Також в наступному році стартує програма покриття витрат громадян на проведення медичної діагностики. Фактично, держава оплачуватиме громадянам вартість всіх досліджень, на які їх відправляють сімейні лікарі. На ці цілі в бюджеті закладено 2 млрд грн.

Загалом фінансування охорони здоров’я в 2019 році збільшиться на 9,5 млрд грн. до 92,3 млрд грн.

Соціальний захист

Головна мета всіх реформ, які проводить уряд – підвищення якості життя громадян. Людина є ключовим фокусом всіх реформ. В проект бюджету-2019 закладено подальше зростання соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна заробітна плата зросте до 4173 грн ( на 450 грн або на 12% порівняно з січнем 2018 р).

В 2019 році вперше в історії України завдяки урядовій пенсійній реформі пенсії будуть перераховані автоматично в залежності від інфляції і зростання зарплати. В середньому після перерахунку пенсії зростуть приблизно на 15-20%.

З наступного року буде проведено монетизацію субсидій на ЖКП. Це означає, що субсідіанти отримувати муть “живі гроші”, а не зниження платежів на розмір держдопомоги, як зараз.

Уряд потурбувався про батьків новонароджених – з 1 вересня цього року кожний новонароджений отримуватиме «пакунок малюка» із речами, що необхідні в перші місяці життя. Вартість такого пакунка складає 5 тис грн. В проекті бюджета-2019 закладені кошти на ці витрати і в наступному році.

Культура

Уряд приділяє особливу увагу розвитку культури, що вже дає свої результати. Зокрема, українські фільми стають популярними не тільки на Батьківщині, а й за кордоном. У наступному році буде продовжено бюджетну підтримку розвитку вітчизняного кіно. На ці цілі закладено 1 млрд грн. Крім того уряд запропонує принципово нову модель фінансування. З наступного року почне функціонувати так званий громадський бюджет. Громадяни самі вирішуватимуть, яку пам’ятку архітектури відновити у своєму регіоні, а держбюджет профінансує відповідні роботи. На ці цілі в проекті бюджет-2019 закладено 0,5 млрд грн.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

- Ми завершили роботу над документом, який дає старт бюджетному процесу. Важливо, щоб цей бюджет був не тільки реалістичним, а й підтримував розвиток національної економіки і впровадження необхідних змін у війську, в освіті, в охороні здоров’я, інфраструктурі, а також виконання тих завдань, які визначені стратегією розвитку. Бюджет має дати відповіді на питання, як ми маємо жити в 2019 році. В головному кошторисі країни збережені всі ключові напрямки реформ, започатковані в попередні роки.

Далі у нас починаються тримісячні баталії. Але це вже третій наш бюджет. Країна живе, економіка розвивається. Якби нам не повісили на 1,3 трлн грн боргу, ми зробили б в сотні разів більше того, що зараз можемо собі дозволити. Але я впевнений, що системність наших дій стає відчутною і в зростанні заробітних плат, і у відновленні дорожньої інфраструктури, і в підвищенні якості медичних послуг, і в багатьох інших сферах.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Також читайте