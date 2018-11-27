Уряд представив план дій на 2019 рік

/Прискорення розвитку економіки забезпечить ресурс для подальшого проведення важливих реформ/

У вівторок, 18 грудня, на засіданні Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував плани Уряду на наступний рік. Голова Уряду визначив п’ять пріоритетів роботи Кабінету Міністрів: підсилення економічного зростання, ефективне державне управління, підвищення якості життя українців, верховенство права і боротьба з корупцією, забезпечення безпеки і обороноздатності нашої держави.

Економічне зростання через поліпшення бізнес-клімату

В наступному році Уряд продовжить роботу над створенням комфортних умов ведення бізнесу. Оскільки сприятливий бізнес-клімат є головним прискорювачем економічного зростання, збільшення інвестицій та створення нових робочих місць із гідними зарплатами. Перше системне рішення Уряду – «Стоп маски-шоу», розроблений і удосконалений КМУ закон, який зупиняє вал незаконних обшуків бізнесу силовиками. Урядом Володимира Гройсмана було скасовано понад 760 застарілих нормативних актів, які ускладнювали життя бізнесу і відкривали можливості для корупції з боку контролерів.

Уряд і надалі буде знищувати нормативні архаїзми: дерегуляційні засідання планується проводити щоквартально. Головна мета масштабної дерегуляції – встановити чіткі та прозорі правила регулювання підприємницької діяльності, які унеможливлюють будь-який тиск на бізнес.

З 1 січня буде повністю змінено систему перевірок бізнесу. Мета цієї реформи – зробити з контролюючих органів не каральну машину, а консультантів бізнесу, які допомагають запобігти нанесенню шкоди життю та здоров’ю громадян або довкіллю. Нова система передбачає формування індивідуального переліку вимог для кожного виду бізнесу – так званий чек-ліст. За таким чек-листом підприємець зможе сам себе перевірити – чи правильно організований його бізнес. Крім того, він буде чітко знати, що саме перевірятиме і контролер: ревізор не зможе перевірити більше (чи менше), ніж міститься в чек-листі.

На єдиному ресурсі будуть зібрані плани перевірок, вимоги до бізнесу,результати перевірок, санкції і результати оскарження. Відтак кожний підприємець знатиме, хто і коли має прийти з плановою перевіркою і зможе сам проконтролювати, чи не допущено порушень при організації перевірки.

В наступному році буде запроваджено єдині рахунки для спрощення сплати податків. Також сьогодні Уряд ухвалив рішення, яке дало старт реформі ДФС. Цей орган має перетворитися у сервісну службу для бізнесу. Перший крок – розділення ДФС на податковий та митний напрямки.

Ініційований Урядом закон про приватизацію суттєво підвищив інвестиційну привабливість України. Успішний запуск малої приватизації через інтернет-аукціони відкрив доступ до невеликих державних підприємств усім бажаючим. А відтак, став додатковим стимулом для розвитку малого і середнього бізнесу. Малу приватизацію буде продовжено і в наступному році.

Уряд також підтримуватиме створення індустріальних парків у країні. Це дозолить відкривати нові підприємства, створювати нові робочі місця і новий якісний і конкурентний український продукт. Увагу буде приділено тому, щоб створити спеціальну систему роботи з інноваціями.

Уряд планує збільшити частку фермерських господарств до 10%

Вперше в новітній історії фермерство закріплено Урядом як пріоритетний напрямок аграрної підтримки, а фермерські господарства визначені як основа сільського розвитку. Розвиток фермерства дозволить наситити продуктами внутрішній ринок, що позитивно впливатиме і на ціни. Тому Уряд поставив завдання збільшити частку фермерів у аграрному виробництві. Для цього в наступному році буде вдосконалено державну підтримку фермерів. У бюджеті-2019 закладено більше 1 млрд грн на розвиток фермерських господарств.

Також у наступному році будуть продовжені програми підтримки тваринництва. Аграрні господарства зможуть отримати дотацію на кожну молочну корову, а громадяни, в чиїх господах народились телята, отримають на кожного по 2 500 гривень, якщо вигодують його до 1 року. Вже зафіксовано перші ефекти цих програм підтримки: динаміку поголів’я стабілізовано, а середній надій на корову зріс на 2,4%. В 2018 році завдяки такій підтримці в Україні з’явилось 25 нових тваринницьких ферм. У наступному році планується ввести в експлуатацію ще 50. Загалом на програми підтримки тваринництва в наступному році буде виділено 3,5 млрд грн.

Уряд також продовжить підтримувати розвиток галузі садівництва та виноградарства, компенсуючи 80% вартості посадкового матеріалу. В 2018 році за державної підтримки було сформовано 1 255 га нових насаджень зерняткових, кісточкових, ягідних, горіхоплідних культур та виноградиків. Галузь садівництва та виноградарства одна з найбільш трудоємних – завдяки її розвитку лише за 12 місяців було створено 1 тис. постійних та 5 тис. сезонних робочих місць. У наступному році на фінансування розвитку хмелярства, закладку молодих садів та виноградників буде виділено 400 млн грн.

На будівництво доріг виділено понад 55 мільярдів

У наступному році Уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг. Стабільне фінансування галузі вже дає свої результати: в 2016 році було відновлено 900 км доріг, в 2017-му – понад 2 100 км (це найбільша кількість доріг, яка відремонтована за рік із 2005 року). Цього року заплановано якісно відремонтувати до 4 тис. км автошляхів.

Бюджет-2019 передбачає зростання видатків на дорожнє будівництво на 7,9 млрд грн. – до 55,6 млрд грн, що дозволить збільшити обсяги ремонтних і будівельних робіт. Окрема увага приділена забезпеченню безпеки дорожнього руху. Загалом на відповідні заходи в 2019 році буде витрачено 2,1 млрд грн.

Уряд продовжить соціальні реформи

Уряд розпочав будувати в Україні систему якісної освіти. Саме за ініціативи Уряду вже розпочато проект «Нова українська школа». В наступному році буде продовжено створення сучасного освітнього простору для першачків, що навчатимуться у 2019-2020 навчальному році. В бюджеті на наступний рік на це закладено 1,3 млрд грн.

Вітчизняна освіта має бути не тільки якісною, а й допомагати дитині обрати і оволодіти професією. Тому в освітніх пріоритетах Уряду – створення сучасних центрів професійно-технічної освіти. На наступний рік подовжено дію програми підтримки таких центрів. Наприкінці наступного року в країні вже працюватиме 125 модернізованих навчально-практичних центри з сучасним обладнанням за найбільш затребуваними професіями.

Не менш важливе – продовження медичної реформи. З цього року почались зміни на первинній ланці медичної допомоги – впроваджується нова система фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – рентген, УЗД, ехо серця, мамографію та ін. На програму «Безкоштовна діагностика» Уряд виділив 2 млрд грн.

Вперше за багато років завдяки стабільному фінансуванню покращується ситуація з забезпеченням ліками, які пацієнти мають отримувати безкоштовно. В наступному році на централізовану закупівлю ліків у бюджеті передбачено 6,6 млрд грн, що на 626 млн грн більше, ніж у цьому році.

З наступного року Уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги, на що передбачено 1 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових «швидких» із новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання. На побудову оновленої системи первинної медичної допомоги в бюджеті-2019 передбачено 15,2 млрд грн.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

«Ми будемо продовжувати реформу децентралізації. Ми вже пройшли перший етап: є нові ОТГ, нові бюджетні відносини. Але цього недостатньо, щоб завершити процес децентралізації і захистити її. Тому ми оголошуємо новий етап реформи. В 2020 році ми маємо завершити процес об’єднання і формування ОТГ. І маємо уніфікувати систему адміністративно територіального устрою. Щоб, в тому числі, всі органи державної влади були уніфіковані під нові об’єднання. Бо, приміром, є функції, які вже виконує громада, ті ж самі функції покладені на державу: держава утримує чиновників, які взагалі нічим не займаються, але отримують заробітну плату. Це є неефективно і неправильно. Тому наше завдання – новий адміністративно-територіальний устрій.

Захистити реформу децентралізації – це є абсолютно принципово. Мова йде про зміни до Конституції. Ми будемо ініціювати зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Я вважаю,що в наступному році це можливо буде закріпити – що місцеве самоврядування є в Україні повсюдне, має спроможність. Це означає, що є достатній фінансовий ресурс і достатні повноваження. І місцеве врядування захищене Конституцією. Ці базові речі ми будемо пропонувати в змінах до Конституції. І я думаю, що ми зможемо об’єднати депутатів, щоб отримати більшість для голосування в парламенті».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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