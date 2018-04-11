Уряд пропонує посилити відповідальність за підкуп на виборах та спотворення їх результатів

Уряд ухвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства», спрямований на недопущення фальсифікації результатів виборів. Законопроект направлено до Верховної Ради.

«Практика фальшування результатів виборів або скупки голосів в Україні має відійти у минуле, а за такі дії потрібно встановлювати жорстку відповідальність», – наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Важливість ініціативи, на думку Глави Уряду, беззаперечна, адже 2019 рік – рік президентських та парламентських виборів.

Законопроектом передбачається встановлення кримінальної відповідальності за підкуп та надання/отримання неправомірної вигоди кандидатом або виборцем. Зокрема:

- підкуп виборця або кандидата, пропозиція або надання виборцю чи кандидату неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення дій, пов’язаних з реалізацією виборчого права – карається обмеженням волі до 3 років або позбавленням волі до 6 років;

- отримання неправомірної вигоди кандидатом або виборцем за вчинення або не вчинення певних дій (відмова від участі в голосуванні, голосування за окремого кандидата, передача виборчого бюлетеня іншій особі, відмова від балотування) – карається штрафом 100-300 НМ або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі до 2 років.

Під неправомірної вигодою для виборця/кандидата розуміється надання їм продуктів харчування, спиртних напоїв незалежно від вартості, грошей, товарів (крім тих, що містять партійну символіку за умови їх вартості не вище 3% мінімальної зарплати), послуг, пільг, кредитів, лотерейних білетів тощо.

Окрім того, законопроектом пропонується:

- встановити штрафи за публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення шляхом їх демонстрації в приміщенні для голосування, знищення виборчого бюлетеня або винесення його за межі приміщення для голосування – 100-200 НМ

- карати за умисне порушення таємниці голосування виборця (розголошення змісту його волевиявлення третіми особами) – штрафом 300-500 НМ або позбавленням волі на строк до 3 років

За перешкоджання вільному волевиявленню пропонується встановити відповідальність до 3 років обмеження чи позбавлення волі, а за фальсифікацію, підроблення, викрадення або знищення виборчої документації – від 2 до 6 років позбавлення волі. Проте пропонується ввести звільнення від відповідальності для осіб, які до оголошення підозри повідомлять про фальсифікацію виборчої документації або підкуп.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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