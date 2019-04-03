Уряд реалізує унікальний культурний проект “Малі міста – великі враження”

By  | 11.04.2019 | Filed under: Акценти

Кабінет Міністрів України спільно з органами місцевого самоврядування розширює культурний проект “Малі міста – великі враження”, що покликаний показати значний культурний спадок невеликих міст та містечок нашої держави, а також залучити можливості децентралізації для перетворення малих містечок  на самостійні центри із власним унікальним культурним ресурсом.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду 10 квітня 2019 року. “Минулого року ми спробували провести такий проект по країні, побачили, наскільки він є унікальним і необхідним, і вирішили в цьому році його розширити”, – наголосив він.

Як повідомив міністр культури Євген Нищук,  пілотна версія цього проекту була запущена в 2018 році. Громади подали 153 заявки.  Переможці конкурсу  отримали фінансову підтримку у розмірі не менш ніж 500 тис. грн. для реалізації проекту  А вже цього року  за ініціативи Володимира Гройсмана на конкурс у держбюджеті було виділено вже 50 млн грн. Ці кошти буде спрямовано на підтримку культурних ініціатив у населених пунктах із населенням до 50 тисяч жителів. Ініціаторами проектів можуть стати як органи місцевого самоврядування, так і юридичні особи, творчі спілки і фізичні особи-підприємці.

Прем’єр-міністр повідомив, що торік у межах проекту провели 10 культурних подій на місцях, тоді як цьогоріч підтримка в 50 млн грн на грантовій основі дасть можливість провести близько 100 таких подій, і зауважив, що такі заходи об’єднують сотні тисяч людей.

«Чим ми сильні? Серед іншого – креативними індустріями. Українці надзвичайно креативні, і нам потрібно створити середовище, в якому ці індустрії могли б розвиватися – не тільки у великих містах, а й у маленьких, – сказав Володимир Гройсман. – Україна – це не просто місце на карті, а велика 45-мільйонна країна», – наголосив Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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