Уряд ухвалив Стратегію управління державними земельними ресурсами

Нові принципи господарювання дозволять залучити додатково понад 1 млрд гривень до місцевих бюджетів уже до кінця 2018 року

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 червня ухвалив проект постанови «Стратегія раціонального управління землями сільськогосподарського призначення державної власності». Документ був розроблений Мінагрополітики за дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за підсумком зустрічі голови Уряду із представниками аграрних асоціацій. Документ спрямований на удосконалення дій держави в сфері управління земельними ресурсами.

Як відзначив, презентуючи проект постанови, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, сфера земельних відносин є однією із найбільш корупціногенних в державі і точкові заходи, що активно проводяться правоохоронними органами спільно з антикорупційним відділом Держгеокадастру, є недостатніми для подолання цих ризиків. Крім того, держава, передавши органам земельних ресурсів у 2013 році повноваження по розпорядженню землями, жодним чином не зафіксувала принципи такого розпорядження та цілі, з якими мають відбуватися такі акти. У результаті, проведений в 2014 році аналіз виявив, що більша частина договорів на оренду державних земель укладені на максимальний термін в 49 років і за мінімальною ставкою в 3%, що вказувало на корупційні ризики при здійсненні таких угод.

«Тому сьогодні Мінагрополітики пропонує системне рішення, яке дозволить підвищити ефективність управління земельними ресурсами, встановивши жорсткі умови, на яких Держгеокадастр може розпоряджатися сільгоспземлями державної форми власності, – підкреслив він. – Це рішення є нагальним, оскільки окрім корупційних ризиків низька ефективність управління землями призводить до суттєвого недоотримання коштів місцевими бюджетами, до яких зараховується орендна плата».

Так, при розпорядженні землями вводяться такі уніфіковані правила: передача державних земель в оренду здійснюється виключно на аукціонах за єдиними стартовими умовами – на термін 7 років при ставці не нижче 8% від нормативної грошової вартості цієї землі, що відповідає середньому рівню оренди по галузі.

У разі відмови орендаря від земельної ділянки, її повторна передача здійснюється також на торгах, а не в ручному режимі. «Тим самим припиняється схема, за якою землі, повертаючись із користування, ділилися по 2 га і вилучалися із державної власності назавжди через безоплатну приватизацію», – підкреслив Максим Мартинюк.

Також вводиться жорсткий розрахунковий норматив площі землі, яка може бути передана на місцевому рівні безоплатно, – не більше ніж 25% від площі земель, що були передані в оренду на конкурентних засадах за попередній звітний період. Пріоритет на отримання землі на безоплатних засадах матимуть учасники АТО.

Цією постановою суттєво обмежено повноваження Держгеокадастру щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. На сьогодні перед Держгеокадастром поставлено завдання привести у відповідність до Стратегії договори минулих періодів.

Впровадження цих заходів стимулюватиме зростання надходжень до місцевих бюджетів від передачі держземель в оренду. Розрахунково, економічний ефект може скласти додатково 1 млрд гривень станом на кінець 2018 року

Довідково. На сьогодні в державній власності знаходиться 10,4 млн га земель – тобто 25% всієї сільськогосподарської землі в Україні. Ці землі частково знаходяться в користуванні державних підприємств та є землями запасу, щодо яких приймаються рішення про передачу їх у користування.

Прес-служба Держгеокадастру

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