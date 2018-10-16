Уряд України ремонтує дороги Львівщини

Уряд цього року фінансує ремонт більш ніж 3500 км українських автошляхів. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово заявляв, що якісний ремонт українських доріг є одним з пріоритетів Уряду. Починаючи з 2016 року фінансування дорожньої галузі щорічно збільшується. В бюджеті на 2019 рік передбачено більше 55 млрд грн, частина з яких піде на ремонт доріг Львівщини.

Чому Уряд проводить капітальний ремонт українських доріг

Коли Уряд Володимира Гройсмана приступив до масштабного ремонту доріг, зі 170 000 км українських шляхів станом на 2016 рік понад 90% були визнані такими, що не відповідають нормам. Причина такого стану – хронічне недофінансування ремонтно-будівельних робіт та утримання доріг, корупція та низька якість виконання робіт. Протягом 10 років будівництво, капітальний ремонт та реконструкція в країні майже не проводилися, а робота Укравтодору була заблокована.

Скільки доріг ремонтується в Україні

З квітня по червень 2016 Урядом були розблоковані рахунки Укравтодору, проведені ключові тендери. В 2016 році Уряд профінансував відновлення 900 км доріг. В 2017 – вже понад 2100 км. Це найбільша кількість доріг, що відремонтована за рік, з 2005 року.

В результаті цього року буде якісно відремонтовано близько 3 500 км автошляхів, з них 1100 км – державних шляхів.

Скільки коштів Уряд виділяє на дороги

Створений Дорожній фонд починаючи з 2018 року забезпечує гарантоване фінансування українських доріг. Цього року на ремонти і будівництво доріг спрямовано близько 46 млрд грн, з них 11,5 передається в регіони на ремонт місцевих доріг. В проекті бюджету на 2019 рік Урядом передбачено виділення 55 млрд грн на дорожню галузь, з них 17,6 млрд грн. – на місцеві дороги. Ще 2,5 млрд грн піде на безпеку дорожнього руху.

“Це частина реалізації нашої стратегії – за 5 років з’єднати всі обласні центри України. Наголошую: українці мають право їздити по добрих дорогах і будуть їздити по якісних дорогах”, – заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Хто відповідальний за ремонт доріг на Львівщині

Раніше кошти на ремонти регіональних доріг виділялись в «ручному режимі». Саме тому деякі дороги не ремонтувались роками, а то і десятиліттями. З цього року Укравтодор відповідальний за ремонт і утримання доріг тільки державного значення. Кошти для ремонтів доріг місцевого значення передаються через Дорожній фонд на місця, і вже місцева влада визначає, ремонт яких доріг є пріоритетним для цього регіону.

Як ремонтуються державні дороги

Завдання, яке ставить Уряд – за 5 років з’єднати якісними дорогами усі обласні центри. Дороги мають будуватись за новими стандартами. Тепер якість ремонтів державних доріг суворо контролюється, а тендери проводяться винятково в системі ProZorro. Також Укравтодор зробив жорсткішими вимоги до підрядників – тепер за всіма контрактами на середній ремонт – гарантія не менше 5 років, на капітальний – не менше 10 років. Окрім держави, ремонти доріг контролюють також незалежні експерти і громадські організації.

“Держаудитслужба постійно перевіряє фінансову звітність, плюс існує система лабораторних досліджень. Бригади роблять проби і визначають, чи відповідає технологія нормам. Жодної гривні ми не платимо за погано зроблені дороги. Цього року зроблено біля 3 тис. таких досліджень. Плюс 300-400 різних перевірочних заходів, які дозволяють добиватися якості», – заявив Володимир Гройсман.

Які дороги на Львівщині ремонтує держава

Якщо місцеві дороги в Львівській області ремонтує місцева влада за кошти державного бюджету, то за ремонт державних доріг відповідає Укравтодор. Йдеться про такі ділянки доріг, відремонтовані у 2017 році (на фото):

У 2018 році завершується ремонт таких ділянок доріг (на фото):

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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