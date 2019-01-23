Уряд унеможливив неправомірні нарахування постачальників газу для домогосподарств без лічильників

By  | 30.01.2019 | Filed under: Акценти

Кабінет Міністрів України 30 січня 2019 року прийняв Постанову, яка унеможливлює незаконні дії постачальників природного газу виставляти населенню, яке не має лічильників газу, завищені платіжки.

Уряд встановив, що з 9 серпня 2018 року в Україні діють такі норми споживання газу без лічильників:

- Газова плита за наявності центрального гарячого водопостачання (ЦГВП): 3,29 кубів газу на одну особу в місяць

- Газова плита без ЦГВП: 5,39 кубів газу на одну особу в місяць

- Газова плита та водонагрівач: 10,49 кубів газу на одну особу в місяць

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду наголосив, що за завищеними нормами платити не потрібно.

«На превеликий жаль, в газовому середовищі всі думають, що потрібно наживатися на людях. Уряд проти цього і буде робити все для того, щоб захистити людей. Люди мають платити справедливу ціну, а не завищену», – сказав В.Гройсман.

Також Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» зайнятися питанням обліку газу, щоб в кожній український хаті був лічильник.

«Газовики один на одного списують обсяги газу. Щоб ніхто нічого не крав, потрібен облік. Це завдання того, хто постачає і виробляє газ. Тому в кожному домогосподарстві за рахунок Нафтогазу має бути встановлений газовий лічильник. Кошти на це мають бути закладені у фінансовому плані Нафтогазу на 2019 рік», – підкреслив Прем’єр і доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вести жорсткий контроль виконання рішення Уряду НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення складає 8,550 грн. за куб. метр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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