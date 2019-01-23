Уряд унеможливив неправомірні нарахування постачальників газу для домогосподарств без лічильників

Кабінет Міністрів України 30 січня 2019 року прийняв Постанову, яка унеможливлює незаконні дії постачальників природного газу виставляти населенню, яке не має лічильників газу, завищені платіжки.

Уряд встановив, що з 9 серпня 2018 року в Україні діють такі норми споживання газу без лічильників:

- Газова плита за наявності центрального гарячого водопостачання (ЦГВП): 3,29 кубів газу на одну особу в місяць

- Газова плита без ЦГВП: 5,39 кубів газу на одну особу в місяць

- Газова плита та водонагрівач: 10,49 кубів газу на одну особу в місяць

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду наголосив, що за завищеними нормами платити не потрібно.

«На превеликий жаль, в газовому середовищі всі думають, що потрібно наживатися на людях. Уряд проти цього і буде робити все для того, щоб захистити людей. Люди мають платити справедливу ціну, а не завищену», – сказав В.Гройсман.

Також Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» зайнятися питанням обліку газу, щоб в кожній український хаті був лічильник.

«Газовики один на одного списують обсяги газу. Щоб ніхто нічого не крав, потрібен облік. Це завдання того, хто постачає і виробляє газ. Тому в кожному домогосподарстві за рахунок Нафтогазу має бути встановлений газовий лічильник. Кошти на це мають бути закладені у фінансовому плані Нафтогазу на 2019 рік», – підкреслив Прем’єр і доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вести жорсткий контроль виконання рішення Уряду НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення складає 8,550 грн. за куб. метр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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