Уряд відзвітував про капітальний ремонт країни

13 лютого на засіданні Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман презентував звіт роботи Уряду за 2018 рік. До 15 лютого звіт буде переданий до Верховної Ради. Як вимагає законодавство, Уряд звітує про свою діяльність третій рік поспіль і вчасно подає звіт до парламенту.

Економіка зростає швидше за прогнози

Головна мета роботи Уряду Володимира Гройсмана залишається незмінною – трансформувати економічні успіхи в підвищення якості життя українських громадян. Необхідний фінансовий ресурс для проведення масштабних соціальних реформ створений за рахунок відновлення економіки, пожвавлення підприємницької діяльності і збільшення бюджетних надходжень.

Економіка зростає 12 кварталів поспіль. У минулому році ВВП зріс на 3,2%, а інфляція не вийшла за межі 10% (9,8% у річному вимірі). Доходи державного бюджету порівняно з 2017 роком зросли на 17% до 928,1 млрд грн. Уряд розпочав зміни в управлінні державними фінансами. Вперше запроваджено середньострокове бюджетне планування. Планування бюджету на найближчі три роки дасть чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу і інвесторів, дозволить чіткіше планувати великі інфраструктурні проекти.

Завдяки зваженій бюджетній політиці поступово зменшується боргове навантаження на бюджет і бюджетний дефіцит – ми починаємо жити на свої кошти. Державний і гарантований борг у 2018р знизився до 60,9% ВВП, бюджетний дефіцит – до 1,7% при плані 2,4%. Поступове зменшення бюджетного дефіциту означатиме можливість поступово скорочувати і обсяги запозичень.

957 виробничих об’єктів збудовано і реконструйовано за рік

Розвиток економіки і збільшення надходжень до бюджету – результат роботи Уряду із створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Кабінет Міністрів скасував більше 760 застарілих нормативів, які заважали підприємцям і створювали підґрунтя для корупції, за підтримки Верховної Ради удосконалив закон «маски-шоу стоп». Результатом цих зусиль став реальний розвиток бізнесу: за 9 міс.2018 р. капітальні інвестиції порівняно з аналогічним періодом 2017 р. зросли на 19,9%, експорт збільшився на 10% (до $53,8 млрд), у минулому році збудовано і реконструйовано 957 виробничих об’єктів.

3,2 тис. квартир – для військових

Уряд будує обороноздатну державу. В минулому році на сектор безпеки і оборони було виділено 191,7 млрд грн. 3 млрд грн інвестовано державою в розвиток виробничих потужностей ОПК. Окрему увагу Кабінет Міністрів приділяє соціальному забезпеченню військовослужбовців. Завдяки урядовій ініціативі в бюджет-2018 вперше було закладено 1,6 млрд грн на програму забезпечення житлом поліцейських та працівників ДСНС. Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших військових за бюджетний кошт придбали 3,2 тис. квартир.

Чотири роки без російського газу

Уряд ставить на меті амбіційне завдання – до 2020 р. зробити нашу державу енергонезалежною. Основні кроки на шляху до цієї мети – диверсифікація джерел постачання енергоресурсів і нарощування власного видобутку газу. В минулому році власний видобуток зріс на 2,5% до показників попереднього року (до 21 млрд м3). А імпорт газу скоротився на 24,8% (з 14,1 до 10,6 млрд м3). Крім того, Україна на 30% зменшила залежність від постачання ядерного палива з РФ за рахунок збільшення поставок американської «Westinghouse».

Одночасно Уряд підтримує проекти, які дозволяють скоротити споживання енергоресурсів. Так, у минулому році на «теплі» кредити виділено 1,1 млрд грн (отримано 22,5 тис. «теплих» кредитів).

7 554 фермерських господарств скористалися бюджетною підтримкою

Кабінет Міністрів впровадив нову стратегію бюджетного планування: гроші йдуть за пріоритетними напрямками. Один з них – підтримка агропромислового комплексу. В минулому році на підтримку тваринництва з бюджету було виділено 2,4 млрд грн. Завдяки цьому збудовано 51 новий тваринницький комплекс, дотації покрили утримання 670 тис. великої рогатої худоби.

Урядові програми сприяли активному оновленню сільськогосподарської техніки. В якості допомоги на купівлю техніки в 2018 р аграрії отримали з бюджету 913 млн грн. Загалом було закуплено 17 182 одиниць техніки на загальну суму 4,4 млрд грн. Окрему увагу Уряд приділяє підтримці малих і середніх фермерів. 7 554 фермерських господарств отримали 763,9 млн грн бюджетної підтримки.

Результатом стало підвищення ефективності роботи агропромислового сектору і збільшення експортного потенціалу вітчизняного АПК. В минулому році ми отримали рекордний за всю історію незалежності України врожай зернових – 70 млн т. 39% валюти надійшло в країну від експорту аграрної продукції ($18,6 млрд.)

Збудовано і відремонтовано 3,8 тис. км доріг

Відновлення доріг – залишається для Уряду в пріоритеті. Завдяки стабільному фінансуванню в минулому році збудовано і відремонтовано найбільшу за останні 14 років кількість доріг державного, регіонального і місцевого значення – 3,8 тис. км.

Завдяки відновленню аеропортової інфраструктури вперше в історії України пасажиропотік аеропортів перевищив 20 млн.

Уряд зміцнює транзитний потенціал країни. Зокрема, залізниця в минулому році отримала 16,9 млрд грн інвестиції: +55% до 2017 р., що є рекордом за останні п’ять років.

За 4 роки доходи місцевих бюджетів зросли в 3,3 рази

За підтримки команди Володимира Гройсмана триває процес децентралізації. На сьогодні вже утворено 876 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), зміцнюється їх фінансова незалежність. За 2018 рік надходження до місцевих бюджетів до попереднього року зросли на 21,9%, а за чотири роки – збільшилися в 3,3 рази. Однак Уряд не залишає громади наодинці з проблемами: за підтримки держбюджету в минулому році в регіонах збудовано 5281 інфраструктурний об’єкт.

За рік середня зарплата зросла майже на чверть

Головна мета роботи уряду – підвищення стандартів життя громадян. Серед головних досягнень – суттєве збільшення зарплат і пенсій: за час роботи уряду середня зарплата зросла в 3 рази (в грудні 2018 р. цей показник досяг 10 573 грн), середній розмір пенсії зріс в 1,5 рази.

Уряд Володимира Гройсмана розпочав медичну і освітню реформи. Ось лише кілька знакових цифр: 25 млн громадян уже обрали сімейного лікаря (це 60% населення), завдяки зміні системи фінансування зарплати лікарів зросли в 2-3 рази, відшкодовано 18 млн рецептів по програмі «Доступні ліки».

Уряд виконує обіцянку ліквідувати черги в дитячі садочки: за минулий рік у дитсадках створено 24,2 тис. місць, на 13,2 тис. скорочено чергу до дитсадків.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

- Ми робимо так, як пише закон, вчасно готуємо звіт про діяльність Уряду і вчасно подамо його на розгляд парламенту. Ми забезпечили стале економічне зростання і розпочали важливі соціальні реформи. Але нам треба рухатися далі і забезпечити незворотність змін. Що найбільш головне – аби люди відчували, що щось змінюється. Накопичення результатів дасть зміну усієї ситуації. Я хочу подякувати українцям – за витримку й терпіння, подякувати колегам-урядовцям. Завдань на 2019 рік багато, і є всі підстави з ними впоратися.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Примітка. Повну версію презентації звіту Уряду за 2018 рік можна переглянути за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zvit-uryadu-2018

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