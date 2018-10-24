Уряд відзвітував за 9 місяців роботи в 2018 році

/Кабінет Міністрів забезпечив стабільний розвиток економіки, що дало змогу продовжити масштабні реформи і підвищувати якість життя громадян/

24 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман представив звіт роботи Уряду за 9 місяців. Звіт висвітлює поточну ситуацію в країні й окреслює напрями та інструменти подальшого розвитку. Офіційна статистка доводить – національна економіка увійшла у фазу стабільного розвитку. За результатами ІІ кварталу цього року ВВП зріс на 3,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 9 місяців поточного року до державного бюджету надійшло майже 675 млрд гривень або «плюс» 89 млрд грн до показників січня-вересня 2017 року. Завдяки чому це стало можливим і як зростання економіки трансформується в реальне підвищення стандартів життя українців?

Середньоденні надходження від митниці зросли до 1,76 млрд гривень

Уряд розпочав масштабні перетворення на митниці. З одного боку, максимально спрощено оформлення вантажів для сумлінних підприємців. Ще до ухвалення і набуття чинності відповідного закону ДФС запровадила механізм спрощення і прискорення проведення митних процедур, т.з. «єдине вікно». На сьогодні частка вантажів, що підлягає видам державного контролю й оформлюється за принципом «єдиного вікна», складає 89% від загальної кількості митних оформлень.

З іншого боку, ДФС виявила і розпочала перекривати схеми незаконного ввезення товарів у країну, через що бюджет втрачав мільярди гривень. Контроль на митниці буде посилено завдяки новітньому обладнанню, яке мінімізує корупційні ризики. В цьому році стаціонарними скануючими системами для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів будуть обладнані 7 міжнародних пунктів пропуску. Боротьба з контрабандою вже дає свої результати: в січні-серпні цього року надходження від митниці склали 231,4 млрд грн. У жовтні середньоденні надходження від митних платежів зросли на 22,8%. Якщо у червні вони становили 1,33 млрд грн, то в жовтні – вже 1,76 млрд грн.

103 800 громадян отримали дотації на телят

Вітчизняний аграрний комплекс формує 12% вітчизняного ВВП і забезпечує близько 40% усіх валютних надходжень. Тому підтримка АПК залишається серед головних урядових пріоритетів. Вперше завдяки урядовим ініціативам бюджетну підтримку змогли отримати не тільки великі сільськогосподарські підприємства, а й невеликі фермерські і приватні господарства. Зокрема, Уряд запровадив програму підтримки утримання корів: громадяни, в чиїх господарствах народились телята, отримають на кожного по 2 500 гривень, якщо вигодують його до 1 року. Гроші загальною сумою 144,3 млн грн вже отримали 103,8 тис. селян. Дотації на кожну молочну корову також отримують аграрні господарства. Уже зафіксовано перші ефекти цих програм підтримки: динаміку поголів’я стабілізовано, а середній надій на корову зріс на 2,4%. На розвиток тваринництва Уряд у наступному році пропонує виділити 4 млрд грн.

Видано «теплих» кредитів на 400 млн грн.

Уряд підтримує енергоефективні заходи, які дозволять не тільки економити енергоресурси, а й гроші громадян за сплату комуналки. В цьому році на «теплі» кредити виділено 400 млн грн. Ще 100 млн грн у цьому році буде виділено додатково. Програма довела свою ефективність. За 4 роки дії програми її учасниками стали понад 500 тисяч українських родин, які впровадили заходи з енергоефективності вартістю 6,7 млрд грн та економлять енергоресурсів в еквіваленті газу близько 230 млн м3 щорічно. Видатки з державного бюджету склали близько 2,3 млрд гривень. Державну програму надання «теплих» кредитів буде подовжено наступного року.

Відремонтовано більше 1 000 км доріг державного значення

Станом на кінець жовтня відремонтовано вже 1 020 км державних доріг, що складає близько 80% від плану робіт на об’єктах, запланованих до кінця року. Наразі виконуються роботи на 331 об’єктах, у тому числі на 52 мостах та шляхопроводах. Темпи виконання робіт на 30% вищі, ніж в аналогічному періоді минулого року. Це говорить про системність планування, проведення тендерів і виконання робіт на дорогах державного значення. В 2019 р на дороги буде виділено 55,1 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж цього року.

479 ОТГ отримали 938 тис. га земель

Одним з основних ресурсів для розвитку громад є право розпоряджатись землею. В лютому 2018 року Уряд розпочав процес передачі землі поза межами населених пунктів у власність громад. На сьогодні 479 ОТГ (або 72%) вже отримали у комунальну власність 938 тис. га земель сільськогосподарського призначення. До кінця року землю отримають усі 665 ОТГ, створені у 2015-2017 роках. Рішення Уряду щодо передачі держземель у комунальну власність не лише наділяє ОТГ додатковим потужним ресурсом, але і накладає на них підвищену відповідальність щодо його раціонального використання. Уряд забезпечує моніторинг використання земель ОТГ та готовий до втручання в разі зловживань та ухвалення на місцях рішень, які суперечать економічним та соціальним інтересам громад.

20 млн українців обрали свого лікаря

Цього року Уряд розпочав медичну реформу на первинній ланці. Вже 20 мільйонів українців обрали своїх лікарів, яким довіряють, та уклали з ними декларацію на обслуговування. Більша половина медичних закладів уже увійшла в реформу та підписала угоди з Національною службою здоров’я – це 623 медзаклади, з яких 538 – комунальні, 47 – приватні, 38 лікарів-ФОП. Всі вони отримують значно більше фінансування від держави за принципом «гроші за пацієнтом», ніж раніше за механізмом субвенції. А значить мають більше можливостей для підвищення зарплат лікарям, придбання необхідного медобладнання, покращення обслуговування громадян. Лікарі таких закладів почали отримувати вдвічі, а в деяких закладах і втричі вищі зарплати. До старту реформи вони мали 4000 – 6 000 грн, зараз 12 000 – 18 000 грн. Наступний крок – з липня 2019 року кожен українець зможе пройти безкоштовну діагностику за направленням свого лікаря, а також отримати консультації у вузьких спеціалістів. На це в проекті бюджету-2019 закладено 2 млрд грн.

16,1 тис. нових місць у дитсадках

Уряд виконує обіцяння до 2020 року ліквідувати чергу у дитячі садочки. В цьому році створено понад 16 тис. нових місць у дитсадках. Загалом за 2017-2018 роки кількість нових місць зросла майже на 36 тис. У минулому році черга до дитсадків скоротилася на 40,2%. Уряд також турбується про дітей з особливими потребами. В цьому році створено 539 інклюзивних груп у дитсадках і 402 інклюзивно-ресурсні центри.

Учасники АТО отримали 19 779 земельних ділянок

У період війни найголовнішим пріоритетом для Уряду залишається забезпечення обороноздатності держави та безпека громадян. У цьому році на сектор безпеки і оборони спрямовано 117,98 млрд грн. Для підвищення обороноздатності нашої армії, Уряд стабільно збільшує видатки на закупівлю і модернізацію військової техніки. Завдяки цьому в 2018 році до Збройних Сил поставлено 2 057 одиниць нового та модернізованого озброєння і військової техніки. В проекті бюджету-2019 на фінансування відповідної видаткової статті закладено майже 17 млрд грн, що на 612,7 млн грн більше, ніж у цьому році.

Особливу увагу Уряд приділяє соціальному захисту військовослужбовців. У цьому році військові отримали 667 нових квартир, учасникам АТО виділено 19 779 земельних ділянок. У наступному році Уряд пообіцяв забезпечити військовим мінімальну зарплату на рівні 10 тис грн.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «Ми звітуємо кожен квартал. І це не бравада про успіхи, а звіт про те, що зроблено, які стоять завдання та виклики. Ми маємо бути відкритими та прозорими. Завершується жовтень, і завдання – якісно завершити 2018 рік і увійти спокійно у 2019 рік. І тут важливо ухвалити реалістичний і правдивий державний бюджет. Маю надію, до 1 грудня Україна отримає збалансований реалістичний Державний бюджет. Це б означало, що ми прогнозовано і якісно будемо дивитися в 2019 рік».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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