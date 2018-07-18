Уряд виділив 20,5 млн грн для перенесення магістрального водогону у Стебнику

By  | 19.07.2018 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, 18 липня 2018 року Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Мінекономрозвитку про виділення 20,5 млн грн для перенесення магістрального  водогону “Гірне – Дрогобич” за межі гірничого відводу.

Перенесення водогону потрібне, щоб запобігти його пошкодженню через збільшення сейсмічної активності у районі техногенної катастрофи регіонального масштабу у Дрогобицькому районі Львівської області. Як відомо, в Дрогобицькому районі утворилось земної поверхні, внаслідок неналежного виконання умов консервації рудника власником “Стебницького гірничо-хімічне підприємства “Полімінерал”.

Водогін постачає воду для  близько 60 тис осіб, які мешкають у м. Дрогобич, селах Модричі, Раневичі, Почаєвичі та Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області.

Кошти будуть виділені Львівській обласній державній адміністрації з резервного фонду. Уряд також доручив Львівській облдержадміністрації у двотижневий строк затвердити за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у розпорядженні Уряду про виділення коштів, а також подати до 1 грудня 2018 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.

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