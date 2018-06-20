Уряд запропонував програму «Україна без контрабанди»

/Консолідовані зусилля правоохоронних і фіскальних органів зупинять нелегальні товарні потоки до країни. Це захистить інтереси національних виробників і наповнить бюджет/

20 червня на засіданні Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр презентував програму «Україна без контрабанди», яка триватиме до 1 січня 2019 року. Заходи, які мають зупинити нелегальний імпорт, погоджені з усіма силовими відомствами. Спільні дії правоохоронців і контролюючих органів дозволять ефективніше і швидше покінчити із тіньовими схемами на митниці.

Масштабна державна кампанія по боротьбі з контрабандою жодним чином не утискатиме інтересів легальних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – жодних часових затримок у розмитненні вантажів і неправомірних обшуків. Зрештою результат такої кампанії принесе позитив усім підприємствам, що працюють «по-білому»: держава відновить чесну конкуренцію і захистить споживачів від ризику придбати товар сумнівної якості.

Запропоновані Урядом заходи дозволять ліквідувати найпоширеніші схеми нелегального ввезення товарів.

Фейкові «порожняки» не проїдуть далі митниці

Зараз нелегали, аби приховати контрабанду, оформлюють транспорт із вантажем (в т.ч. мікроавтобуси) як порожній. Щоб зламати цю схему, вже з завтрашнього дня на митниці будуть оглядатися всі комерційні транспорті засоби, які понад 5 разів протягом місяця перетинали кордон начебто без товарів.

«Піджаки» більше не допоможуть контрабандистам

Завдяки урядовій ініціативі було ухвалено закон, який перекриває «сірий» імпорт з використанням жителів прикордонних сіл, коли фури з імпортним товаром розвантажувались поблизу кордону, а товар розподіляється між фізособами. Далі вже товар перевозився через кордон нібито для власних потреб, а відтак без сплати податків. Аби покласти край цій практиці, законодавчо прописано наступне: українці і далі можуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Але таке правило діє лише для тих, хто був відсутній в країні більше 24 годин і в’їжджає в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо не дотримуватися цих правил, ввезти товари в Україну можна на суму до 50 євро.

З 21 червня посилиться контроль за дотриманням цих обмежень.

Митники перевірять, чи не перевантажувався товар

Зараз на кордоні вантажі практично не оглядаються. Навіть якщо митникам відомо, що є потенційні ризики ухилення від сплати податків. Всі митні процедури розпочинаються вже на внутрішніх митницях, що має пришвидшити митні процедури. Але цим нахабно користуються нелегали. Після того, як вантажівка заїхала на територію країни, цінний вантаж замінюється на щось дешеве. Відповідно, при митному оформлені на внутрішній митниці сплачуються мінімальні податки. Аби уникнути цього, всі ризикові вантажі будуть оглядатися і на кордоні, і на внутрішній митниці, аби виявити факти заміни товарів.

Замінити в документах дорогий товар на дешевий не вийде

Аби зменшити для себе податки, окремі імпортери декларують в товаросупровідних документах неправдиві відомості щодо ціни, походження, торгової марки та кількості товарів. Наприклад, велика партія цінного товару декларується як дрібна.

Аби припинити цю практику, будуть розроблені нові профілі ризиків для випадків, коли дорогі товари перевозяться разом із дешевими. Також найближчим часом уряд запропонує на розгляд парламенту законопроект про криміналізацію контрабанди, щоб як до корумпованих митників так і до контрабандистів можна було застосовувати законодавство про оперативно-розшукову діяльність, і карати їх, як організовані групи.

Маніпуляції з визначенням митної вартості будуть зупинені

Існує схема необґрунтованого використання 6-го (резервного) методу визначення митної вартості товарів: («інше»). Таким чином декларанти приховують фактичну вартість імпортованого товару, що дає змогу мінімізувати податкові та митні платежі.

Для боротьби з нею посилюється контроль за необґрунтованим застосуванням резервного (шостого) методу визначення митної вартості товарів. Також буде розроблено нову детальну методологію визначення митної вартості товарів.

Митниці зачистять від корупціонерів в погонах

Аби унеможливити змову контрабандистів і нечесних митників, будуть запроваджені нові процедури митного огляду. Зокрема, документування митного огляду, посилення питомої ваги митного огляду на кордоні, зменшення випадків одноосібного митного огляду, встановлення нових деталізованих процедур.

Контроль над трансфертним ціноутворенням посилять

Не менш поширена схема нелегального імпорту – складання адміністративного протоколу на відправника товару (зазвичай офшорну компанію), що в подальшому дає змогу порушнику повернути товар за рішенням суду.

Для їх ліквідації посилюється контроль за трансфертним ціноутворенням, оскільки в таких випадках офшорний відправник і місцевий отримувач – пов’язані компанії. Також будуть проводитися службові розслідування щодо тих співробітників, які свідомо складатимуть протоколи з порушенням, щоб потім їх можна було оскаржити в судах.

«Сірий» імпорт пального перекриють

Трапляються на митниці і випадки зменшення кількісних показників імпортованого пального, ввезення заборонених та дешевших марок пального під видом «Євро 4» та інші зловживання по пальному.

Уряд доручив ДФС та Мінфіну визначити єдині нормативи використання вимірювальних засобів пального та програму забезпечення їх роботи.

Має бути забезпечено належне використання міжнародних стандартів вимірювання та значно обмежено порогові розбіжності від попередньо задекларованих обсягів не більше 1%.

Завезення пального через порти візьмуть під особливий контроль

МВС, Мінінфраструктури, ДФС та прикордонникам доручено забезпечити контроль за ввезенням пального при вивантажені та завантажені суден, зокрема щодо:

- визначення їх кількісних показників

- розміщення на складах зберігання, ввезення дешевих та заборонених марок пального

- контролю за ввезенням реактивного палива.

Завезення машин по запчастинах буде викрито

Аби зменшити суму обов’язкових платежів, автотранспорт, що завозиться, нерідко декларується із заниженою митною вартістю. Крім того, поширеними є випадки, ввезення формально розукомплектованих транспортних засобів,.

Державна фіскальна служба проведе аналіз цінової інформації в базах даних на предмет заниження митної вартості і уніфікує регіональні бази даних, також буде забезпечено доступ інспекторі до баз даних інших територіальних підрозділів митних органів.

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман так коментує цю урядову ініціативу:

- Ми сформували план дій з боротьби з контрабандою. Маємо десятки млрд грн, які «схемщики» виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету більше 70 млрд грн.

Чесному, легальному бізнесу немає чого боятись. Всі ці заходи будуть робити вас сильнішими, ви зможете більше виробляти продукції, ви зможете бути більш конкурентними, більше створювати робочих місць. Я зацікавлений в тому, щоб українська промисловість зростала швидкими темпами. І це рішення також буде сприяти розвитку української економіки і промисловості.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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