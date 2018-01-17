Уряд зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО

Кабінет Міністрів на засіданні 17 січня переглянув та конкретизував стратегію держави в частині виділення земельних ділянок учасникам АТО, забезпечивши максимально широкий доступ до отримання цієї пільги.

Постановою «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які було продано. Постанова набуде чинності після її опублікування. Нагадаємо, що зараз встановлений паритет: безоплатно може бути передано не більше 25% від площі ділянок, реалізованих на відкритих торгах за попередній звітний період.

«Повністю підтримую наших воїнів і вважаю, що правильний механізм отримання земельних ділянок є необхідним», – підкреслив під час засідання Уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він також зазначив важливість питання верифікації отримувачів землі, щоб не допустити спекуляцій на статусі героїв та використання учасників АТО для здійснення оборудок із землею.

Як відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, прийняття постанови 413 було спрямоване на перекриття сумнівних схем розпорядження землями державної власності і свою антикорупційну місію документ виконав. «Але побічним ефектом стало уповільнення темпів передачі землі учасникам АТО. Тому під час зустрічей з організаціями ветеранів АТО ми знайшли той формат, який би їх влаштовував, – внесення змін до цієї постанови, які б пришвидшили передачу землі», – пояснив він.

Довідково:

З моменту запровадження ініціативи щодо забезпечення землею в липні 2014 року і станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 187 тисяч заяв на отримання ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовим 135 030 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі, що становить 72% від кількості поданих заяв. Станом на 03.01.2018 військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. гектарів.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» 7 червня 2017 року. За період після прийняття та станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 24 тис. заяв на отримання земельних ділянок, з яких було задоволено 6 632 заяви на виділення земельних ділянок загальною площею 8,32 тис. гектарів, що становить 27% від кількості поданих заяв.

Прес-служба Держгеокадастру

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