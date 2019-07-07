Урядовою програмою «Доступні ліки» постійно користуються понад десять мільйонів українців

«Доступні ліки» – успішна національна програма для мільйонів українців. Суть програми у тому, що кожен українець, хворий на найбільш поширені недуги, які є в країні, а це: серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет ІІ типу, має можливість отримати медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою. «Ми маємо більше 10 мільйонів людей, які постійно користуються цією програмою. Це означає, що вони не витрачають кошти з власної кишені, це означає, що держава їм допомагає компенсувати кошти за ліки, які вони постійно приймають. Раніше вони витрачали на це свої власні гроші», – розповів автор та ініціатор програми, Заступник міністра охорони здоров’я та кандидат у народні депутати у 121 окрузі Роман Ілик.

У програмі закладена здорова філософія – «пацієнт лікується у лікаря». Так сформовані головні правила «Доступних ліків». Для того, щоб ти отримав рецепт тобі треба прийти до лікаря. Отримавши рецепт, а тепер він, до речі, є в електронній формі – ти можеш отримати ліки не тільки там, де живеш, не тільки біля тої практики, де ти був у лікаря, а можеш отримати її в будь-якому куточку України, в будь-якому аптечному закладі, який добровільно бере участь у програмі. Так побудована нині модель відшкодування. Саме так є в кращих практиках, які діють в країнах ЄС, Східної Європи. І ця модель вже сьогодні реально працює в Україні, – додав Роман Ілик.

Довідка про кандидата:

Роман Ілик народився 1963 року в Бориславі. Його мати походить з Сільця, а батько – з Борислава. Заступник Міністра охорони здоров’я України (2016-2019). Він – наш земляк, який проживає у Дрогобичі та присвятив себе професійній роботі на лікарській ниві і став справжнім державником.

Після навчання у Бориславському медколеджі, Роман Ілик закінчив Івано-Франківський державний медичний університет. Зробив успішну наукову кар’єру: здобув науковий ступінь доктора медичних наук, професор.

У 2012 році, коли Україні загрожував режим Януковича, Романа Ілика було обрано народним депутатом від Дрогобиччини. У ті складні часи він зберіг відданість своєму виборцю і разом із тисячами українців відстояв Українську державу на Майдані Гідності.

Роман Ілик один із тих, кого називають справжнім державником. Його головним здобутком в уряді є програма «Доступні ліки», що дозволила знизити вартість медикаментів, включених до програми, зокрема імпортних. Ліки стали доступнішими для українців.

Роман Ілик ніколи не забуває про свій рідний край. Він залучив до наших лікарень чимало вартісного обладнання, зокрема для передчасного виявлення ракових та серцево-судинних захворювань.

Валерія Ворончук

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