№73993 Урядовий проект пенсійної реформи

Головна ідея запропонованої реформи відновити соціальну справедливість, як по відношенню до тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку, так і для майбутніх пенсіонерів.

Реформа передбачає:

- осучаснення пенсійних виплат з 1 жовтня п. р.;

- скасування податку на пенсії з 1 жовтня п. р.;

- встановлення єдиних правил нарахування пенсій з 1 січня 2018 року;

- ліквідацію спецпенсій;

- підвищення захисту працівників шкідливих виробництв;

- звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків.

Посилання на інформацію про пенсійну реформу та презентацію:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249987676&cat_id=244274130

http://pensii2017.info/

Найближчим часом урядовий законопроект про пенсійну реформу буде направлений до парламенту.

Начальник відділу обслуговування громадян

м.Трускавця та м.Стебника

Дрогобицького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області

Банковська С.В.

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