№73993 Урядовий проект пенсійної реформи

By  | 19.06.2017 | Filed under: Акценти
Акценти/

Головна ідея запропонованої реформи відновити соціальну справедливість, як по відношенню до тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку, так і для майбутніх пенсіонерів.
Реформа передбачає:
- осучаснення пенсійних виплат з 1 жовтня п. р.;
- скасування податку на пенсії з 1 жовтня п. р.;
- встановлення єдиних правил нарахування пенсій з 1 січня 2018 року;
- ліквідацію спецпенсій;
- підвищення захисту працівників шкідливих виробництв;
- звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків.
Посилання на інформацію про пенсійну реформу та презентацію:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249987676&cat_id=244274130

http://pensii2017.info/

Найближчим часом урядовий законопроект про пенсійну реформу буде направлений до парламенту.

Начальник відділу обслуговування громадян
м.Трускавця та м.Стебника
Дрогобицького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області
Банковська С.В.

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ID: 73993
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