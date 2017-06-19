№73993 Урядовий проект пенсійної реформи

Головна ідея запропонованої реформи відновити соціальну справедливість, як по відношенню до тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку, так і для майбутніх пенсіонерів.
Реформа передбачає:
- осучаснення пенсійних виплат з 1 жовтня п. р.;
- скасування податку на пенсії з 1 жовтня п. р.;
- встановлення єдиних правил нарахування пенсій з 1 січня 2018 року;
- ліквідацію спецпенсій;
- підвищення захисту працівників шкідливих виробництв;
- звільнення Пенсійного фонду від невластивих видатків.
Посилання на інформацію про пенсійну реформу та презентацію:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249987676&cat_id=244274130
http://pensii2017.info/
Найближчим часом урядовий законопроект про пенсійну реформу буде направлений до парламенту.
Начальник відділу обслуговування громадян
м.Трускавця та м.Стебника
Дрогобицького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області
Банковська С.В.
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