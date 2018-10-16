Утримання родичів

Ми і надалі продовжуємо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні наша гостя – Марія Николаїшин, директор цієї установи. Вона ознайомить нас із деякими обов’язками громадян щодо утримання своїх родичів.

- Пані Маріє, розкажіть, будь ласка, чим зумовлена наша розмова?

- Останнім часом до нашого центру звертаються багато громадян, які хочуть дізнатися, чи мають вони право на утримання від своїх дітей та внуків. Тому думаю, що ця консультація стане у пригоді особам літнього віку, а їхніх дітей, внуків та правнуків заставить задуматися над тим, що вони мають обов’язок перед своїми рідними. Так, повнолітні дочка й син зобов’язані утримувати батьків, які непрацездатні та потребують матеріальної допомоги. Окрім цього, у разі хвороби чи інвалідності батьків вони зобов’язані брати участь у витратах на їхнє лікування.

- Внуки та правнуки теж мають обов’язок перед своїми родичами утримувати їх?

- Повнолітні внуки та правнуки зобов’язані утримувати непрацездатних бабусю, дідуся, прабабу й прадіда, котрі потребують матеріальної допомоги у разі, коли у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу. Зауважу, якщо діти, внуки чи правнуки добровільно не хочуть допомагати своїм родичам, утримувати їх, тоді вони можуть у судовому порядку. вимагати аліментів.

- А чи є випадки, коли діти можуть бути звільнені від сплати аліментів?

- Так, звичайно, у випадку, коли мати чи батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає. А у разі, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків, тоді діти можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати їх та брати участь у додаткових витратах. Саме на ці норми Сімейного кодексу України я прошу звернути увагу батьків, які зараз позбавлені батьківських прав або ж ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. У нас уже були випадки, коли позов про сплату аліментів на утримання хворих батьків – осіб літнього віку – не було задоволено, оскільки вони були позбавлені батьківських прав та ще й не сплачували аліменти у користь своїх тоді ще неповнолітніх дітей. Також наголошу, що й повнолітні падчерка, пасинок зобов’язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п’ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу. Цікаво й те, що стаття 271 Сімейного кодексу України визначає ще одне коло суб’єктів, яких особа має утримувати: це непрацездатні родичі та інші особи, з якими вона проживала не менш як п’ять років однією сім’єю до досягнення повноліття. Наголошу, що цей обов’язок виникає, якщо у того, хто потребує матеріальної допомоги, немає дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

Дякуємо пані Марії за надану консультацію. Публікація здійснена у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО». Ми і надалі продовжимо публікації на актуальні теми. А зараз нагадуємо, що на що на Дрогобиччині працюють 3 бюро правової допомоги. Всі вони – відділи Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці цих відділів надають безоплатну правову допомогу громадянам. Бюро знаходяться за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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