Утворено оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель

By  | 10.09.2018 | Filed under: Новини

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №14, а також розпорядження Голови Львівської обласної державної адміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Львівській області повідомляє, що у Львівській області утворено оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя, до складу якого входять посадові особи органів виконавчої влади, правоохоронних органів тощо.

Метою функціонування оперативного штабу є забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерського захоплення землі чи урожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв, надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки, сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.

Також повідомляємо, що Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області з метою реалізації надання безоплатної правової допомоги в рамках роботи аграрного «антирейдерського» штабу, – забезпечена діяльність мобільних точок доступу до надання безоплатної правової допомоги з питань роз’яснення законодавства у сфері державної реєстрації, а також інших питань, що стосуються теми рейдерства.

З метою підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян, працівниками ГТУЮ у Львівській області щоденно проводиться інформування щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті. Загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», слоган якого: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ! – в дії!!!

Разом з тим, повідомляємо Вам телефони “гарячої лінії” антирейдерського аграрного штабу 0975497118, 0983226573, 032 235 02 86.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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