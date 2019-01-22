Увага, кір!

В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі.

Кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – тільки вакцинація. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться у зоні ризику.

Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. У зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих відповідно до Наказу МОЗ України №1216 від 26.06.2018р. “Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями”, впродовж 2018-2019 рр. забезпечується проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями:

- серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони);

- студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення імунізації цих груп дорослих вакцини є в наявності. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина «Пріорикс» виробництва «Глаксо Сміт Кляйн», вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України

До теми. Кір і надалі атакує

Як інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА, 21 січня у Львівській області на кір захворіло 110 осіб, госпіталізовано – 75, з них 50 дітей згідно з первинними діагнозами. Захворюваність реєструється на всіх адмінтериторіях. Найвища у Пустомитівському, Яворівському, Стрийському районах та м. Червоноград, Дрогобич, Львів. З початку року захворіли на кір за первинними діагнозами 1559 осіб, в т.ч. 1015 дітей, 544 дорослих.

Станом на 21 січня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 156 хворих на кір, з них 85 дорослих, 71 – особи до 18 років.

В Трускавецькій міській лікарні інформують, що протягом минулого тижня (11-18 січня) зареєстровано 8 випадків кору (м. Трускавець – 5, м. Стебник – 1, с. Станиля – 2), серед яких 6 дітей та 2 дорослих.

Нагадаємо, кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Спеціального лікування нема. Медики нагадують: найкращий захист від кору – вакцинація!

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