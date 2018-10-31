Увага, кір!

В Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі.

Кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – тільки вакцинація. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться у зоні ризику.

Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. У зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих відповідно до Наказу МОЗ України №1216 від 26.06.2018р “Про проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями”, впродовж 2018 року забезпечується проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями, а саме:

- серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони);

- студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення імунізації цих груп дорослих вакцини є в наявності. Для щеплень КПК в Україну наразі постачається вакцина «Пріорикс» виробництва «Глаксо Сміт Кляйн», вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно.

Л. В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України

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