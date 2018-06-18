№84443 Увага розшукується 64-річний Карлов Володимир Миколайович

Увага розшукується 64-річний Карлов Володимир Миколайович мешканець м. Дрогобич. 16 червня 2018 року зранку поїхав у Трускавець на ринок та досих пір не повернувся. Бачили його останній раз у Трускавцi на ринку біля ж/д вокзалу o 15.00. Усім кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування мого батька прохання звертатися на лінію 102 або за телефоном +380677525595. Не байдужим прошу поширити інформацію у себе на сторінці. Дякую заздалегідь!!!!

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