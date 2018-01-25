УЗД судин попередить розвиток серйозних захворювань

ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ: - Розблокування функції БОРТОВОГО КОМП’ЮТЕРА на автомобілях: RENAULT: LOGAN-2, DUSTER-2, SANDERO STEPWAY-2. (Показує розхід палива, відстань до заправки, температуру і т.д.); - Активація датчику ТЕМПЕРАТУРИ (Якщо такий є); - Розблокування функції ПОСТІЙНОЇ ПІДСВІТКИ ПРИБОРНОЇ ПАНЕЛІ (За замовченням вмикається лише при включених габаритах); - Активація підствітки Склопідіймачів! (За замовченням – не підсвічуються); - [...]

Шановні трускавчани! 21 січня відбулися збори громади, на яких трускавчани сказали рішуче «Ні!» співпраці влади міста та ПрАТ «Трускавецькурорт». Але на сесію міської ради знову виноситься питання оренди земельних ділянок для ПрАТ «Трускавецькурорт», і є велика небезпека, що депутати можуть за це питання проголосувати. Від цього питання залежить доля курорту, доля нашої гідромінеральної бази. Якщо [...]