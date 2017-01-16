В Бориславі під час пожежі врятували власницю будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 15 січня о 20.13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Лугова, 34 в квартирі 1-поверхового 3-квартирного дерев’яного житлового будинку. На момент пожежі у будинку перебувала літня власниця, 1933 року народження. Жінка через обмежені фізичні можливості не могла самостійно покинути будинок. Рятувальники спільно із сином власниці винесли жінку із палаючого помешкання.

Внаслідок горіння виникло сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. О 20.40 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, а згодом повністю ліквідувати у складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни на площі 30 кв.м, два дерев’яні вікна, речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м. Окрім цього, пошкоджено стіни на площі 60 кв.м, дерев’яну підлогу на площі 40 кв.м та металеві двері. До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників ДПРЧ-6 м. Борислав та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Трускавецький вісник

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