В Бориславі під час пожежі врятували власницю будинку

By  | 17.01.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 15 січня о 20.13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. на вул. Лугова, 34 в квартирі 1-поверхового 3-квартирного дерев’яного житлового будинку. На момент пожежі у будинку перебувала літня власниця, 1933 року народження. Жінка через обмежені фізичні можливості не могла самостійно покинути будинок. Рятувальники спільно із сином власниці винесли жінку із палаючого помешкання.

Внаслідок горіння виникло сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. О 20.40 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу, а згодом повністю ліквідувати у складі 2-х ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено стіни на площі 30 кв.м, два дерев’яні вікна, речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м. Окрім цього, пошкоджено стіни на площі 60 кв.м, дерев’яну підлогу на площі 40 кв.м та металеві двері. До ліквідації пожежі залучили 7 рятувальників ДПРЧ-6 м. Борислав та 2 одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags: ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу кухаря
    16.01.2017 | 15:33

    Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Оголошення про набір учнів в перші класи (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)

  • Оголошення про набір учнів в перші класи
    13.01.2017 | 13:02

    СШ № 3 м. Трускавця оголошує набір учнів в перші класи. Вчителі-класоводи Тимчук Л.І. та Кропивницька Л.М. проведуть перше заняття з майбутніми першокласниками 23 лютого 2017 року. Трускавецький вісник Також читайтеУ Трускавці пройде вечір пам`яті Кузьми Скрябіна (0)Запрошуємо на зустріч з Сашком Лірником (0)Запрошуємо на роботу кухаря (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви