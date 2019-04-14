В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки у місцевої мешканки

By  | 23.04.2019 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції звернулася за допомогою 30-річна жителька міста. За словами жінки, 13 квітня близько 22.00 невідома особа на вулиці Шухевича викрала у неї мобільний телефон та золоті прикраси. Загальна сума збитків – орієнтовно 6 000 гривень.

Поліцейські проведеними оперативно-розшуковими заходами встановили, що до вчинення злочину причетний раніше судимий 33-річний місцевий мешканець. Викрадену золоту сережку правоохоронці виявили у ломбарді.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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