В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки у своєї знайомої

By  | 05.10.2018 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції 1 жовтня звернулася за допомогою 42-річна місцева мешканка. Як повідомила заявниця, у неї зникла банківська картка, а невдовзі з неї зняли 4 800 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний знайомий потерпілої, 49-річний житель Борислава, який 26 вересня гостював у неї. Коли жінка відвернулася, аби приготувати чай, зловмисник сховав у кишеню банківську картку, котра лежала на столі разом із папірцем, де був записаний код. А потім два дні поспіль знімав з неї кошти на власні потреби.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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