В Бориславі поліцейські викрили зловмисника, який пограбував перехожого

В Бориславське відділення поліції 4 травня надійшла заява від 35-річного дрогобичанина. За словами чоловіка, близько 21.00 у Бориславі на вулиці Міцкевича біля банкомату невідомий чоловік відібрав у нього мобільний телефон, 10 000 гривень та банківську картку, після чого втік.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 33-річний місцевий мешканець. Мобільний телефон та банківську картку в нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За вчинення правопорушення передбачене покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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