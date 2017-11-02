В Бориславі поліцейські викрили зловмисницю, яка обікрала сусідку

В Бориславське відділення поліції 1 листопада звернулась за допомогою 42-річна місцева мешканка. Жінка повідомила про зникнення 1930 польських злотих (за курсом НБУ – понад 14 200 гривень), які вона зберігала у серванті в своїй квартирі.

Як з’ясували працівники поліції, до вчинення крадіжки причетна 35-річна сусідка потерпілої. Речові докази у неї вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

До речі, це не перше правопорушення, скоєне зловмисницею. Раніше було встановлено її причетність до крадіжки з приватного будинку, куди вона проникла, скориставшись тим, що господарі пораються на присадибній ділянці.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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